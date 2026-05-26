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Vianney
© Jean-Marc Lubrano

Vianney se produira à la LDLC Arena le 17 avril 2027

  • par Romain Balme

    • Après une pause pour construire une cabane dans les bois, le chanteur annonce une nouvelle tournée de 40 dates. Il passera par la LDLC Arena de Décines-Charpieu le 17 avril prochain.

    Cinq ans et une cabane construite plus tard, Vianney remonte sur scène. Le chanteur de "Pas là" annonce une nouvelle tournée de 40 dates en France et en Belgique à partir du 24 mars 2027, qui se conclura un an plus tard à l'Arena de Narbonne. Parmi les salles dans lesquelles Vianney se produira, le Zénith de Paris, trois soirs d'affilées, ainsi que la LDLC Arena. Le désormais temple de l'évènementiel de la région lyonnaise accueillera le chanteur le 17 avril 2027.

    L'occasion pour lui de revisiter ses plus grands classiques sur scène, comme "Je m'en vais", "Beau-Papa" ou "moi aimer toi". La billetterie ouvrira ce mercredi 27 mai 2026 à 10 h, sur le site officiel de Vianney et les plateformes de vente habituelles, dévoile le chanteur sur ses réseaux sociaux.

    Lire aussi : Concert : Vianney, le garçon formidable, au Radiant

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