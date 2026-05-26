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Vénissieux, Décines et Villeurbanne visées par des fusillades. (Photo Frederic Scheiber / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Bron : une Kalachnikov et 16 kilos de drogue découverts dans un parking

  • par LR
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    • La brigade anticriminalité (BAC) a découvert lundi 25 mai une Kalachnikov et 16 kilos de drogue à l’intérieur d'une voiture stationnée dans un parking souterrain de Bron.

    Il était environ 23 heures lorsque la brigade anticriminalité (BAC), alors en surveillance rue des Étoiles, à Bron, a découvert une Kalachnikov et 16 kilos de drogue ce lundi 25 mai.

    Selon nos confrères d’actuLyon, c’est un homme à l’attitude suspecte qui a conduit les forces de l’ordre jusque dans un parking souterrain. Sur place, une voiture a alors attiré leur attention, avant d'être finalement perquisitionnée.

    L’arme de guerre était chargée et "prête à l’emploi", toujours selon nos confrères. Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête immédiatement ouverte.

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