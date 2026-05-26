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Portrait de Jérémie Breaud – Grand Coeur Lyonnais- circonscription porte des Alpes .© Métropole de Lyon – Romain ETIENNE – Groupement Philippe Somnolet

Jérémie Bréaud prend les commandes de Lyon Métropole Habitat

  • par LR

    • Jérémie Bréaud a été élu ce mardi président de Lyon Métropole Habitat, premier bailleur social de l’agglomération lyonnaise.

    Nouvelle casquette pour Jérémie Bréaud. Déjà maire de Bron et vice-président de la Métropole de Lyon chargé de la sécurité, l’élu Les Républicains a été désigné ce mardi à la présidence de Lyon Métropole Habitat (LMH), principal bailleur social de l’agglomération. Son élection, validée à l’unanimité lors du premier conseil d’administration organisé après les élections métropolitaines, marque la fin du mandat de Blandine Collin à la tête de l’organisme.

    A lire aussi : Jérémie Bréaud veut passer la main à la tête des Républicains du Rhône

    Avec près de 34 000 logements gérés et quelque 67 000 locataires, LMH occupe une place centrale dans les politiques de logement du Grand Lyon. Le nouvel exécutif hérite ainsi d’un dossier sensible, entre crise du logement, rénovation énergétique et tensions sur la tranquillité résidentielle.

    Dans un communiqué, Jérémie Bréaud assure vouloir remettre l’accent sur la qualité de vie des habitants et le lien avec les communes. "La mission première est simple et noble : loger les gens", affirme-t-il, en promettant également d’accélérer la rénovation du parc et la production de nouveaux logements.

    À la tête d’un office public fort de 700 salariés, l’élu brondillant s’installe désormais à un poste clé de la Métropole.

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