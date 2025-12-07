Le soleil devrait se dévoiler en ce début de semaine à Lyon et dans sa métropole. Les températures vont grimper pour atteindre jusqu'à 16 degrés ce mardi 9 décembre.

Le soleil n'avait donc pas totalement disparu du ciel lyonnais ! Il devrait même revenir en ce début de semaine à Lyon et dans sa métropole. Lundi 8 décembre, le ciel restera voilé toute la journée, avec des températures à 10 degrés le matin et jusqu'à 12 degrés dans l'après-midi. Dans la soirée et la nuit, le mercure devrait seulement retomber à 8 degrés.

Mardi 9 décembre, les Lyonnais se réveilleront avec les rayons du soleil. Dès le matin, de belles éclaircies sont attendues, avec des températures de 10 degrés. L'après-midi, des nuages réapparaitront sans pour autant cacher le soleil. Les températures grimperont jusqu'à 16 degrés au plus fort de la journée. Du vent du sud à 20 km/h est cependant annoncé toute la journée, avec des rafales dans l'après-midi allant jusqu'à 45 km/h.

Le soleil devrait persister ce mercredi 10 décembre, avec quelques nuages dans la matinée. Côté températures, il fera 10 degrés le matin et jusqu'à 12 degrés dans l'après-midi.