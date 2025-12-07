La Cadre noir fête ses 200 : le livre-évènement

A l'occasion du bicentenaire du cadre noir de Saumur, classé au patrimoine mondial de l'humanité, l'historien Guillaume Picon publie un livre sur la "vitrine de l'équitation française".

Deux siècles d’art équestre, de tradition militaire et de quête de légèreté : c’est cette histoire unique que raconte Le Cadre noir. Deux cents ans d’histoire (Albin Michel), le nouvel ouvrage de l’historien Guillaume Picon, spécialisé dans l'étude d'archives institutionnelles. Richement illustré et nourri de gravures ancienens, de dessins et de photos inédites, ce livre constitue l’un des plus beaux hommages jamais consacrés à l’institution de Saumur.

Une institution au-delà de l’équitation

Le Cadre noir, classé au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO depuis 2011, est "bien plus qu’une école d’équitation". Il est décrit dans l’ouvrage comme un "laboratoire des pratiques équestres" où se transmet, depuis deux siècles, une vision singulière de la relation entre l’homme et le cheval.

L’auteur rappelle comment l’harmonie, le respect et la compréhension mutuelle constituent les fondations de l’équitation de tradition française. Le Cadre noir n’enseigne pas seulement des techniques : il perpétue un art de vivre où la finesse, la sobriété et la légèreté sont des principes cardinaux.

Des origines militaires à la reconnaissance internationale

Le livre plonge dans les racines du Cadre noir, au tournant des XVIIIe et du XIXe siècles. On y rencontre notamment Jean-Baptiste Cordier, premier écuyer en chef, dont le Cours d’équitation militaire en quatre volumes - consacré à l’emploi, la conservation et la connaissance du cheval - structure dès l’origine la philosophie de l’institution

De nombreuses gravures et photographies anciennes montrent les écuyers au travail, les airs relevés, les figures académiques et les séances d’instruction. Les images contemporaines rappellent que cet héritage est toujours vivant, incarné par des cavaliers dont la rigueur et la précision sont immédiatement reconnaissables.

Une plongée au cœur de la tradition française

L’ouvrage s’attarde sur l’évolution du Cadre noir : son passage sous l’autorité de l’École nationale d’équitation en 1972, la montée en puissance de ses galas et la diffusion, en France comme à l’étranger, de l’équitation de tradition française.

Guillaume Picon rappelle que cette équitation est fondée sur la recherche de la "légèreté" , sur l’absence de contrainte apparente, et sur une relation où le cheval "se soumet généreusement" sans jamais être forcé. Cette dimension, plus proche d’un art que d’un sport, fait du Cadre noir un ambassadeur international de l’harmonie en mouvement.

Un patrimoine vivant

Les chapitres consacrés au patrimoine immatériel rappellent que l’UNESCO reconnaît en la pratique du Cadre noir "la plus forte expression de l’équitation de tradition française". Le livre montre aussi la diversité des tableaux présentés en gala : les reprises de manège traditionnelles, les longues rênes académiques avec chevaux ibériques, les sauts d’école comme la courbette ou la croupade, la mise en valeur des harnachements, tenues et attributs historiques.

Des images en couleur dévoilent les détails symboliques : étriers "à la française", bottes réglementaires, selle à piquer ou encore nattage bicolore de l’écuyer en chef, autant de traditions qui participent à l’élégance singulière du Cadre noir.

Le Cadre noir en tournée à Lyon

À l’occasion du bicentenaire de l’institution, ce livre apparaît comme une synthèse magistrale : il met en lumière la continuité d’un héritage tout en montrant comment l’institution s’est adaptée aux enjeux contemporains.

Guillaume Picon, déjà auteur d’ouvrages de référence sur Versailles ou l’Orient-Express, offre ici une écriture claire, sensible et documentée. L’iconographie rare - gravures anciennes, photographies historiques et clichés récents -donne au lecteur l’impression de pénétrer dans les coulisses d’une communauté d’écuyers dont la transmission est "chevillée au corps".

Avec Le Cadre noir. Deux cents ans d’histoire, c’est une part essentielle de la culture équestre française qui se raconte et se transmet. Un livre pour passionnés, pour amateurs de patrimoine, mais aussi pour tous ceux que fascine l’harmonie éternelle entre un cavalier et son cheval.

Le Cadre Noir fera escale à la LDLC Arena de Lyon-Décines les 29, 30 et 31 janvier 2027 pour des représentations exceptionnelles en 17 tableaux (des origines historiques à la présentation des airs relevés et sauts d’école, en passant par des démonstrations d’équitation sportive).