Laurent Wauquiez, Nariné Nikolyan et Fabrice Pannekoucke ont inauguré ce vendredi 19 décembre le Jardin de Syunik.

À Lyon, la Région inaugure le Jardin du Syunik en hommage à l'amitié franco-arménienne

  • par Claire Martinez

    • Au coeur de l'Hôtel de Région de Lyon, un ancien jardin d'hiver a été rebaptisé Jardin de Syunik ce vendredi 19 décembre. Cette inauguration symbolique vise à rappeler les liens historiques et la solidarité entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Arménie.

    Ce vendredi 19 décembre, en présence de Nariné Nikolyan, la consule générale d'Arménie en France, la collectivité a renommé le jardin d'hiver de l'Hôtel de Région en jardin de Syunik, référence à la région sud de l’Arménie qui est enclavée dans le belliqueux Azerbaïdjan. "Les épreuves que traverse le peuple arménien et tout particulièrement les habitants du Syunik demeurent au cœur de nos préoccupations. Ce geste est un jalon hautement symbolique", déclare Fabrice Pannekoucke, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

    Lire aussi : La Région Auvergne-Rhône-Alpes renforce son partenariat avec l’Arménie

    Cette inauguration s'inscrit dans une coopération engagée depuis près de dix ans maintenant entre la Région et l'Arménie. "Les épreuves que traverse le peuple arménien, en particulier dans la région du Syunik, sont
    intolérables et nous avons le devoir de ne pas détourner le regard. (...) En Auvergne-Rhône-Alpes, nous ne baissons pas les bras, nous ne nous taisons pas et nous restons pleinement mobilisés aux côtés des Arméniens et des habitants du Syunik », assure Laurent Wauquiez, conseiller spécial de la Région.

    Prochainement, une réplique de la porte du col de Vorotan, symbole stratégique de l'Arménie méridionale et du Haut-Karabah, viendra compléter cet espace de mémoire et de soutien. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est celle qui compte le plus grand nombre de monuments à la mémoire du génocide et recense près de 100 000 Français d’origine arménienne, selon les responsables régionaux.

    Lire aussi : La communauté arménienne de Lyon, entre intégration et francisation

