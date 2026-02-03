Auditorium : La Pologne à l’honneur

Double invitation à l’Auditorium pour une soirée de gala en compagnie de la directrice de l’Opéra national de Lorraine, Marta Gardolińska et du violoniste Thomas Zehetmair.

La jeune cheffe d’orchestre polonaise œuvrant assidûment pour la diffusion de la musique de son pays d’origine s’illustrera ici dans un programme taillé sur mesure pour elle. Après une “Polonaise” extraite de Eugène Onéguine de Piotr Ilitch Tchaïkovski, elle dirigera le virtuose allemand Thomas Zehetmair (également chef et interprète exceptionnel) dans le Concerto pour violon n° 2 de Karol Szymanowski. La Pologne étant décidément le fil conducteur de la soirée, le concert s’achèvera avec le Concerto pour orchestre de Witold Lutosławski qui intègre les traditions folkloriques de la région de Kurpie dans des formes baroques pour une esthétique authentiquement polonaise.

Danses polonaises – Jeudi 5 à 20 h et samedi 7 février à 18 h à l’Auditorium de Lyon