Culture
Marta Gardolinska © Bart Barczyk

Auditorium : La Pologne à l’honneur

  • par Guillaume Médioni

    • Double invitation à l’Auditorium pour une soirée de gala en compagnie de la directrice de l’Opéra national de Lorraine, Marta Gardolińska et du violoniste Thomas Zehetmair. 

    La jeune cheffe d’orchestre polonaise œuvrant assidûment pour la diffusion de la musique de son pays d’origine s’illustrera ici dans un programme taillé sur mesure pour elle. Après une “Polonaise” extraite de Eugène Onéguine de Piotr Ilitch Tchaïkovski, elle dirigera le virtuose allemand Thomas Zehetmair (également chef et interprète exceptionnel) dans le Concerto pour violon n° 2 de Karol Szymanowski. La Pologne étant décidément le fil conducteur de la soirée, le concert s’achèvera avec le Concerto pour orchestre de Witold Lutosławski qui intègre les traditions folkloriques de la région de Kurpie dans des formes baroques pour une esthétique authentiquement polonaise.

    Danses polonaises – Jeudi 5 à 20 h et samedi 7 février à 18 h à l’Auditorium de Lyon

    à lire également
    Danse : L’IA peut-elle remplacer le chorégraphe ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Danse : L’IA peut-elle remplacer le chorégraphe ? 13:13
    Auditorium : La Pologne à l’honneur 12:31
    Bruno Bernard Renault Trucks
    Le site Renault Trucks Vénissieux désormais raccordé au réseau de chaleur urbain 11:44
    Lyon : une violente rixe éclate dans le quartier de Montchat et fait trois blessés 10:55
    "Amalgames entre l’islam et le terrorisme" : la gauche réclame le retrait d'une subvention à la Région AURA 10:10
    d'heure en heure
    Alexandra Carraz-Ceselli, fondatrice de L’Équipe des Lyonnes
    L'Équipe des Lyonnes lance un club d'entreprises pour l'égalité femmes-hommes 09:33
    Alors qu'il risquait la peine de mort, le Rhodanien jugé pour trafic de drogue en Malaisie finalement acquitté 09:01
    Police municipale
    Rillieux-la-Pape : 652 personnes contrôlées et 16 interpellations au cours d'une vaste opération policière 08:33
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air globalement bonne ce mardi 08:08
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Quinquagénaire jugé à Lyon pour avoir jeté son voisin du 17e étage : le verdict attendu jeudi 07:44
    Quasiment plus de neige sur la route au niveau de la montée de la Boucle ce matin, en revanche ça bouchonne.
    Neige-verglas : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:28
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    La pluie de retour à Lyon ce mardi, jusqu'à 13 degrés attendus 07:14
    Quentin Chabran, président-directeur général de l’agence Côté Immo et associé de Rhône Immobilier, est l’invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Immobilier à Lyon : "Deux scénarios se dessinent pour 2026" 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut