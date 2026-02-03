À Lyon, la Halle Debourg en pleine mutation

La Métropole de Lyon lance la transformation du site de la Halle Debourg, à Gerland. À la clé : 81 logements abordables, des commerces de proximité et une crèche, dans un projet mêlant mixité sociale, qualité architecturale et ambition environnementale.

La Métropole de Lyon engage une nouvelle étape dans la reconversion de la Halle Debourg, située avenue Debourg, au cœur du quartier Gerland (7e). Lauréat d’une consultation immobilière lancée en 2023, le projet porté par Lyon Métropole Habitat prévoit la construction de trois bâtiments totalisant 6 900 m² de surface, avec 81 logements, un commerce et une crèche de 48 berceaux.

Pensé pour répondre aux besoins locaux, le programme mise sur la mixité : 36 % de logements sociaux, 23 % de locatif intermédiaire et 41 % en bail réel solidaire, vendus à prix réduit. Les appartements, majoritairement familiaux, seront traversants et bénéficieront d’un toit-terrasse végétalisé.

L’architecture, confiée à l’agence AFAA, privilégie des matériaux durables et la préservation des espaces verts, avec plus de 40 % de pleine terre. Le permis de construire a été délivré en janvier 2026. Les premiers travaux de démolition sont attendus à l’été, marquant le début d’un nouveau chapitre pour ce site emblématique de Gerland.