Actualité
DAleast à la Halle Debourg

À Lyon, la Halle Debourg en pleine mutation

  • par La Rédaction

    • La Métropole de Lyon lance la transformation du site de la Halle Debourg, à Gerland. À la clé : 81 logements abordables, des commerces de proximité et une crèche, dans un projet mêlant mixité sociale, qualité architecturale et ambition environnementale.

    La Métropole de Lyon engage une nouvelle étape dans la reconversion de la Halle Debourg, située avenue Debourg, au cœur du quartier Gerland (7e). Lauréat d’une consultation immobilière lancée en 2023, le projet porté par Lyon Métropole Habitat prévoit la construction de trois bâtiments totalisant 6 900 m² de surface, avec 81 logements, un commerce et une crèche de 48 berceaux.

    Pensé pour répondre aux besoins locaux, le programme mise sur la mixité : 36 % de logements sociaux, 23 % de locatif intermédiaire et 41 % en bail réel solidaire, vendus à prix réduit. Les appartements, majoritairement familiaux, seront traversants et bénéficieront d’un toit-terrasse végétalisé.

    L’architecture, confiée à l’agence AFAA, privilégie des matériaux durables et la préservation des espaces verts, avec plus de 40 % de pleine terre. Le permis de construire a été délivré en janvier 2026. Les premiers travaux de démolition sont attendus à l’été, marquant le début d’un nouveau chapitre pour ce site emblématique de Gerland.

    à lire également
    Gesaffelstein
    L'artiste lyonnais Gesaffelstein crée la surprise aux Grammy Awards

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Gesaffelstein
    L'artiste lyonnais Gesaffelstein crée la surprise aux Grammy Awards 15:07
    À Lyon, la Halle Debourg en pleine mutation 14:34
    À Lyon, des immeubles municipaux vacants sont transformés en logements sociaux 14:01
    Danse : L’IA peut-elle remplacer le chorégraphe ? 13:13
    Auditorium : La Pologne à l’honneur 12:31
    d'heure en heure
    Bruno Bernard Renault Trucks
    Le site Renault Trucks Vénissieux désormais raccordé au réseau de chaleur urbain 11:44
    Lyon : une violente rixe éclate dans le quartier de Montchat et fait trois blessés 10:55
    "Amalgames entre l’islam et le terrorisme" : la gauche réclame le retrait d'une subvention à la Région AURA 10:10
    Alexandra Carraz-Ceselli, fondatrice de L’Équipe des Lyonnes
    L'Équipe des Lyonnes lance un club d'entreprises pour l'égalité femmes-hommes 09:33
    Alors qu'il risquait la peine de mort, le Rhodanien jugé pour trafic de drogue en Malaisie finalement acquitté 09:01
    Police municipale
    Rillieux-la-Pape : 652 personnes contrôlées et 16 interpellations au cours d'une vaste opération policière 08:33
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air globalement bonne ce mardi 08:08
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Quinquagénaire jugé à Lyon pour avoir jeté son voisin du 17e étage : le verdict attendu jeudi 07:44
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut