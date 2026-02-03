Méga-tunnel sous Fourvière d'Aulas et Sarselli à Lyon : un tube poids-lourds "n'est pas exclu"

Le maire LR de Saint-Priest, tête de liste Grand Coeur Lyonnais aux élections métropolitaines a indiqué sur le plateau de Lyon Capitale que la création d'un tube dédié aux poids-lourds n'est "pas exclu" dans le projet de méga-tunnel sous Fourvière.

Vivement critiqué depuis son annonce, puis ardemment défendu par Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli dans une lettre aux Grands Lyonnais, le méga-tunnel sous Fourvière du binôme Grand Coeur Lyonnais est un sujet majeur de la campagne électorale, tant il traduit l'opposition de vision entre la gauche et l'alliance de la droite et du centre autour de l'ex-patron de l'OL.

"La rocade est complètement embolisée"

Pour rappel, le projet dévoilé par Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli prévoit la création d’un nouveau tunnel de 8 kilomètres de long entre Tassin et Saint-Fons, destiné à désengorger l’actuel tunnel sous Fourvière, qui accueille chaque jour, en plein cœur de Lyon, près de 110 000 véhicules. Le duo entend libérer les axes M6-M7, réduire la pollution et les nuisances sonores, et restituer près de 45 hectares d’espaces en surface, notamment entre Perrache et la Confluence.

Sur le plateau de Lyon Capitale, le maire LR de Saint-Priest et co-président du groupe Grand Coeur Lyonnais, Gilles Gascon indique désormais qu'il "n'est pas exclu de discuter d'un tube poids-lourds, mais cela sera dans un autre temps". "La rocade Est est complètement embolisée parce que tout le report de circulation de la M6-M7 est passé sur l'est lyonnais", estime le maire. L'écologiste Vinciane Brunel estime de son côté que ce projet "est inutile, infinancable, et infaisable".

Les écologistes misent sur la baisse du trafic

"Il ne répond pas à la bonne question. Il répond à une question de trafic nord-sud or 80 % de ce trafic est un trafic local", a poursuivi la candidate de Bruno Bernard. Une sortie à Lyon était un temps évoquée dans les équipes Coeur Lyonnais, mais il semblerait que ce scénario ne soit plus privilégié à l'heure actuelle. Aulas et Sarselli ne l'évoquent d'ailleurs à aucun moment dans leur courrier aux Grands Lyonnais. Contraints alors, pour justifier les deux milliards d'euros d'investissement, de grossir la part du trafic de transit dans les flux qui traversent chaque jour l'actuel tunnel de Fourvière.

De leur côté, les écologistes ont indiqué qu'il souhaitaient à terme transformer la M6 et la M7 en boulevard urbain à horizon 2035-2040. Ils ont en ce sens, avec l'État, déjà mis en place des voies réservées au covoiturage et abaissé la vitesse sur l'axe. Dans un calendrier établi par leurs équipes de campagne, les deux candidats imaginent créer un carrefour à feux au niveau de la Saulaie à Oullins-Pierre-Bénite, "améliorant l'accessibilité du quartier et amorçant une baisse de vitesse à 50 km/h". Puis, les écologistes envisagent une déconstruction de l'autopont de Confluence avec un retour à un carrefour classique, "à l'image de la déconstruction de l'autopont de l'A43 sur le boulevard Mermoz en 2011".

