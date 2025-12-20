Faits divers
AirFrance-Boeing777-300ER-YUL-2009

Un vol Milan-Paris contraint d'atterrir en urgence à Lyon Saint-Exupéry

  • par Claire Martinez

    • Un avion Air France qui reliait Milan à Paris a été contraint de se poser sur la piste de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry ce jeudi 18 décembre. Une alerte avait été donnée liée à de la fumée dans le cockpit.

    Jeudi 18 décembre, en fin de soirée, un vol reliant Milan à Paris a été contraint de se poser en urgence à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. L'avion, parti de l'aéroport Milan Linate à 20 h 30, se trouvait proche de l'aéroport lyonnais lorsqu'une alerte s'est déclenchée en vol.

    Selon les sapeurs-pompiers, de la fumée a été détectée dans le cockpit, incitant les pilotes à déclarer une urgence et à atterrir, moins d'une heure après le décollage. Plusieurs engins de pompiers ont été mobilisés à l'arrivée afin de sécuriser la zone et procéder à des vérifications techniques. Les passagers ont été débarqués sans qu'aucun blessé ne soit signalé. L'origine exacte des fumées reste encore à déterminer.

    Selon ActuLyon, les passagers ont été pris en charge par les équipes d’Air France à l’aéroport et acheminés à Paris-Charles de Gaulle par bus.

    Faire défiler vers le haut