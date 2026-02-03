Actualité
Gesaffelstein

L'artiste lyonnais Gesaffelstein crée la surprise aux Grammy Awards

  • par Loane Carpano

    • Dimanche 1er février, l'artiste lyonnais Gesaffelstein a remporté le Grammy Awards du meilleur remix pour son remix du tube "Abracadabra" de Lady Gaga.

    Après avoir remporté le grand prix des musiques électroniques de la Sacem en 2025, l'artiste lyonnais Gesaffelstein poursuit son ascension. Dimanche 1er février, le lyonnais âgé de 40 ans a remporté son premier prix international, et pas n'importe lequel. Gesaffelstein s'est vu décerné le Grammy Award du "meilleur remix" pour son remix du tube "Abracadabra" de Lady Gaga à la Crypto.com Arena de Los Angeles.

    Avant cette nomination, l'artiste lyonnais avait déjà sorti plusieurs albums, à savoir :  Aleph, en 2013, Hyperion en 2019, ou encore Gamma, en 2024. Il avait également signé plusieurs remix, notamment avec les artistes Lana Del Rey, Laurent Garnier, ou encore, Moby.

    Smoking et masque noir

    Vêtu d'un smoking et d'un masque noir, le quarantenaire n'est pas passé inaperçu lors de la cérémonie. Alors que de nombreux artistes ont profité de leur montée sur scène pour remercier le public ou dénoncer l'ICE (police de l'immigration américaine), le lyonnais a opté pour la discrétion. Mystérieusement, Gesaffelstein a uniquement salué le public avant de disparaître de la scène, sans un mot. Pour rappel, l'artiste n'a pas montré son visage depuis plusieurs années.

