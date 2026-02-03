Municipales : à Lyon, Grégory Doucet renouvelle plus de la moitié de son équipe

La liste de la gauche et des écologistes portée par Grégory Doucet présente quelques-uns des candidats au conseil municipal de Lyon.

Le maire sortant de Lyon, Grégory Doucet dévoile ce mardi une partie de ses candidats pour les élections municipales des 15 et 22 mars. L'écologiste défend une liste présentant "des personnalités diverses, issues de plusieurs partis de gauche et écologistes, mais aussi de la société civile".

Mais surtout, et à l'instar du président sortant de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, Grégory Doucet met en avant une liste constituée de nouveaux visages. "La liste du conseil municipal sera renouvelée, composée de plus de 50 % de personnes n'ayant jamais siégé au conseil municipal et qui pourront s'appuyer sur des élus expérimentés", fait-il valoir.

"Plus de 50 % de personnes n'ayant jamais siégé au conseil municipal"

Dans le 6e arrondissement, le socialiste Rémy Cadoret, ingénieur en propriété intellectuelle, sera ainsi tête de liste de la gauche et des écologistes face, notamment, à Samuel Soulier pour les équipes de Jean-Michel Aulas. Le trésorier d'OnlyLyon, dirigeant dans le secteur de la santé, Eric Lambert sera également sur les listes Pour Vivre Lyon.

La référente de Place publique dans le Rhône, Lisa Gauthier est elle aussi sur les listes du conseil municipal, tout comme Philomène Récamier, adjointe dans le 3e arrondissement et co-présidente du groupe écologiste à Lyon. Marion Sessiecq rempile dans le 3e arrondissement, dont elle est la maire sortante.

Enfin, Touria Mahjoubi, adjointe à la santé dans le 8e arrondissement, et Mattou Sagadevin, ingénieur spécialisé en efficacité énergétique et militant du mouvement associatif sourd, seront également présent sur les listes Pour Vivre Lyon qui seront déposées "dans le courant du mois de février".