À Lyon, des immeubles municipaux vacants sont transformés en logements sociaux

Deux immeubles vacants appartenant à la Ville de Lyon sont en train d'être rénovés pour créer une vingtaine de logements sociaux.

D'anciens bâtiments d'instituteurs auront bientôt une seconde vie. Situés dans les quartiers de Ménival et de Champvert, deux immeubles appartenant à la Ville de Lyon, vacants depuis plusieurs années, sont en train d'être rénovés pour créer, d'ici le début de l'année 2027 au plus tard, 22 logements sociaux.

La gestion confiée à un bailleur pour 60 ans

Des appartements du studio au T5 verront ainsi le jour, avec des loyers situés entre 150 et 800 euros. L'opération est confiée, via un bail emphytéotique de 60 ans, au bailleur Batigère et financée notamment par la Métropole de Lyon et le fonds vert.

Les travaux ont débuté depuis quelques jours et le budget global des opérations s'élève à 4,9 millions d'euros, dont près de 370 000 € financés par la Ville de Lyon. Pendant deux ans, les deux immeubles ont été mis à la disposition du Foyer Notre-Dame des Sans-Abris pour héberger des personnes sans domicile fixe.

Perspective de la rénovation de l'immeuble de l'école Diderot. Immeuble de la résidence Champvert.

Depuis 2020, la Ville de Lyon a multiplié ce type d'opérations. "Nous avons engagé le mouvement dès les premières semaines après notre élection avec une recensement des bâtiments de la Ville vacants, et une identification de ceux qui pouvaient être remis en état", assure Grégory Doucet, maire écologiste de Lyon. 46 bâtiment ont ainsi été remis en circulation depuis 2020.

Les chiffres du logement social à Lyon pour l'année 2025 ne sont pas encore tombés, mais l'adjointe au logement Sophia Popoff l'assure, "nous allons dépasser de 150 % l'objectif triennal 2023-2025", alors que Lyon restait très légèrement carencée au regard de la loi SRU en 2024, avec un taux de 24,37 %. Le 5e arrondissement, où sont réalisées ces deux opérations, est d'ailleurs secteur le plus carencé.