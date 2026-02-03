Gratuité, RER métropolitain, nouvelles stations Vélo'V... Mardi 3 février, Florestan Groult, candidat aux métropolitaines pour LFI a dévoilé ses propositions de campagne concernant les mobilités.

Les élections métropolitaines approchent et les candidats continuent d'étoffer leur liste de propositions. Après le binôme Sarselli-Aulas et Bruno Bernard, c'était au tour des Insoumis de proposer leur vision sur l'avenir des mobilités dans l'agglomération ce mardi 3 février :"L'idée est de préfigurer la Métropole de Lyon pour devenir le service publique de la mobilité où chacun pourra se déplacer facilement", a cadré Florestan Groult, candidat LFI pour les métropolitaines.

Pour permettre à tous et toutes de se déplacer dans la Métropole, le candidat souhaite mettre en place plusieurs grandes mesures prenant en compte l'ensemble des mobilités, à savoir : les transports en commun, les vélos, mais aussi les voitures. Le parti mise notamment sur l'intermodalité entre ces différents modes de transport.

Gratuité, RER métropolitain...

La candidate aux municipales de Lyon pour LFI, Anaïs Belouassa Cherifi, l'avait déjà annoncé, si elle est élue, l'ensemble du réseau TCL sera rendu gratuit. Une proposition que le groupe à la Métropole soutient, mais nuance : "La gratuité du réseau est une mesure complexe à mettre en place, c'est pourquoi dans un premier temps, le réseau sera uniquement rendu gratuit aux moins de 26 ans", précise Florestan Groult. Pour cela, et pour à terme étendre la gratuité à l'ensemble de la population, les Insoumis misent sur le versement mobilité (VM). Si la Métropole de Lyon touche actuellement le maximum du VM, Florestan Groult espère obtenir une exception, permettant de cotiser plus d'argent, comme c'est le cas à Paris : "La gratuité et l'accès aux transports doivent être une priorité", martèle le candidat.

Les Insoumis décident également de remettre sur la table le sujet du RER métropolitain, qui consisterait à inclure les trains régionaux dans le prix de l'abonnement TCL, à améliorer leurs fréquences et leurs amplitudes horaires. Une décision qui ne dépend pas de la compétence métropolitaine, mais bien de celle de la Région. A noter que cette dernière n'avait pas adhéré au projet lorsqu'il avait été proposé par l'actuel président de la Métropole, Bruno Bernard. S'il est élu, Florestan Groult souhaite également intégrer le tram-train de l'Ouest lyonnais à l'abonnement TCL.

Poursuite du TEOL, création d'un tramway Nord...

En parallèle, le candidat LFI souhaite créer un nouveau bus à haut niveau de service (BHNS) en rocade entre Perrache et Gorge de Loup, permettant de desservir plusieurs quartiers prioritaires tels que Ménival ou Champvert. En cas d'élection du parti LFI, un tramway nord, différent de celui proposé par Bruno Bernard sera également créé : "Le tramway permettra de relier Cuire à Rillieux-la-Pape, en passant par la gare de Sathonay-Rillieux", indique le parti, qui affirme que le tracé proposé par Bruno Bernard "emprunte déjà une voie existante", à savoir celle du TER, qui n'est par ailleurs pas inclus dans le ticket TCL.

Si sans surprise, LFI balaie l'idée de métro E proposé par Aulas et Sarselli (Coeur Lyonnais), Florestan Groult affirme poursuivre le projet des écologistes, TEOL (Tramway Express de l'Ouest Lyonnais), s'il est élu. Côté bus, le candidat propose d'étendre leurs amplitudes horaires et d'améliorer leurs fréquences : "Il faut que le bus soit un moyen de transport et pas un moyen de secours, comme c'est le cas aujourd'hui", insiste le parti.

Plan du réseau de transport en commun proposé par LFI.

150 stations Vélo'V supplémentaires

Sur le volet cyclable, les Insoumis affirment vouloir "améliorer la continuité cyclable", actuellement jugée "insuffisante" s'ils sont élus : "L'idée est de créer une grande rocade cyclable qui ferait le tour de la Métropole", affirment-ils. Le service Vélo'V serait quant à lui intégré dans l'abonnement TCL, et 27 nouvelles communes devraient être intégrées au réseau (+150 stations). Le parti promet également de doubler les moyens sur la régulation des Vélo'V pour permettre à chacun d'avoir un vélo en heure de pointe. Un défi risqué vu le flux continu de Vélo'V, en témoigne le témoignage de régulateurs Vélo'V dans les colonnes de Lyon Capitale.

Plan des Voies Lyonnaises proposées par LFI.

Les Insoumis proposent également de multiplier par 20 le nombre de voitures en autopartage Citiz, portant la flotte à 10 000 véhicules. A terme, le candidat souhaite également revenir sur une régie publique des transports en commun, aujourd'hui partagés entre trois prestataires privés.

Lire aussi : À Lyon, timide entrée en campagne pour l'insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi