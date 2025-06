La Région Auvergne-Rhône-Alpes renforce son partenariat avec l’Arménie 

Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, s’est rendu en Arménie pour les 5ᵉ Assises de la coopération décentralisée franco-arménienne à Goris. L’occasion de réaffirmer l’engagement de la collectivité auprès du pays.

Lors des 5ᵉ Assises de la coopération décentralisée organisées à Goris du 1er au 4 juin, en Arménie, la région Auvergne-Rhône-Alpes, par la voix de son président Fabrice Pannekoucke, a renforcé son engament auprès du pays et lui réaffirmé son attachement "dans un contexte régional marqué par des tensions géopolitiques persistantes."

Santé, formation… plusieurs projets sur la table

Dans un communiqué diffusé ce jeudi 5 juin, la Région indique que cette visite a été l’occasion de faire un bilan "très positif" des premières actions initiées il y a deux ans par la signature de la convention de coopération entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Préfecture du Syunik. Qu’il s’agisse de santé, d’agriculture ou encore de formation professionnelle, les projets soutenus par la collectivité auraient "commencé à produire des effets concrets pour les populations locales", se félicite-t-elle encore.

Les partenariats créés avec les villes de Valence et Décines-Charpieu, plus anciens, ont aussi permis de développer la viticulture et l’œnotourisme via le Comité Vin Auvergne-Rhône-Alpes qui promeut la francophonie et l’enseignement supérieur avec l’Université Française en Arménie (UFAR), et contribue à la formation professionnelle et artisanale à travers plusieurs partenariats.

Bus buccodentaire @RégionAURA

Cette visite a également été l’occasion de parler du futur, notamment d’identifier de nouvelles pistes de coopération en lien avec les territoires locaux déjà jumelés. À ce titre, les communes de Vienne, Bron, Saint-Chamond, Le Puy-en-Velay, Montélimar, Mornant participaient également à ce déplacement officiel. Un bus destiné à la santé bucco-dentaire des habitants du Syunik et financé par la Région devrait également bientôt voir le jour.

