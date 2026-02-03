Actualité
oiseau Rhône

A Villeurbanne, des jardins privés labellisés "refuges LPO"

  • par Loane Carpano

    • Plusieurs Villeurbannais ont décidé de transformer leur jardin en "refuge LPO". Les habitants concernés s'engagent à créer des conditions propices au développement de la faune et de la flore.

    La Ville de Villeurbanne a récemment accompagné des habitants volontaires pour devenir refuges LPO (Ligue pour la protection des oiseaux). Labellisés à l'issue d'ateliers collectifs de sensibilisation, les habitants concernés s'engagent désormais à créer des conditions propices à la vie du sol, de la faune et de la flore sauvage dans leur jardin. Ces derniers s'engagent également à préserver leur refuge/jardin de toutes pollutions.

    Financement par la Ville de Villeurbanne

    Etabli à 35 euros par refuge, la première année d'adhésion au label "refuge LPO" est financée par la Ville de Villeurbanne. A savoir que la municipalité est déjà engagée dans cette démarche à travers plusieurs sites, tels que le centre de plein air de Chamagnieu et les cimetières municipaux.

