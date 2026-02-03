Le site industriel de Renault Trucks Vénissieux est désormais raccordé au réseau de chaleur urbain de la Métropole de Lyon. Couplé à une solution de récupération de la chaleur fatale, le raccordement devrait permettre à l'entreprise d'éviter 2 000 tonnes de CO2 par an.

Le réseau de chaleur urbain de la Métropole de Lyon continue de s'étendre vers l'Est lyonnais. Ce lundi 2 février, le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard et la vice-présidente développement durable chez Renault Trucks, Karine Forien ont conjointement signé le raccordement du site industriel de Vénissieux au réseau de chaleur urbain de la collectivité : "Au delà du discours habituel de la décarbonation d'industrie, qui parfois, sonne plus comme un slogan, nous voyons ici une réalité, quelque chose de concret", a salué Bruno Bernard.

"Nous allons éviter 2000 tonnes de CO2 par an"

Car en plus du raccordement au réseau de chaleur urbain, le site Renault Trucks de Vénissieux utilise désormais la chaleur fatale produite par l'entreprise pour s'auto-alimenter : "Cette chaleur fatale qui était jusqu'alors perdue, est désormais captée et transformée en ressource, puis réinjectés dans notre système de chauffage pour chauffer nos bâtiments et faire fonctionner nos procédés industriels", détaille Karine Forien. Dans l'une des salles, la chaleur provenant du centre d'emboutissage est ainsi rehaussée de 30 à 75 degrés, avant d'être injectée sur le réseau pour alimenter l'ensemble des bâtiments de Renault Trucks.

"Grâce à ce nouveau système de chauffage couplé au raccordement du réseau de chaleur urbain, nous réduisons notre dépendance aux combustions fossiles et aux aléas du marché énergétique mondial", souligne la vice-présidente, avant d'ajouter : "Nous allons éviter 2000 tonnes de CO2 par an."

Salle où la chaleur fatale est rehaussée de 30 à 75 degrés pour alimenter le réseau de chaleur de l'entreprise.

Le réseau de chaleur urbain de la Métropole de Lyon est un principe de chauffage central appliqué à une ville. Il est notamment alimenté par des énergies renouvelables et de récupération. Le réseau de chaleur bénéficie d’un taux de TVA réduit à 5,5 % pour les habitants et entreprises qui en profitent. Aujourd'hui, environ 120 000 logements sont raccordés aux réseaux de chaleur. L'objectif de la Métropole est d'atteindre 200 000 d'ici 2030.

Ecologie, économie et dépendance

Un triple bénéfice pour l'entreprise Renault Trucks, qui dépend désormais d'elle même : "Ce nouveau système de chauffage nous permet de décarboner nos opérations, de renforcer la dépendance et la sécurité énergétique de notre site et de réaliser des économies concrètes", affirme Karine Forien. Au total, le nouveau système de chauffage devrait permettre au site d'économiser 8 000MWh d'énergie : "Ici nous enlevons des chaudières à gaz, nous récupérons la chaleur fatale et nous rajoutons le réseau de chaleur, c'est parfait", félicite Bruno Bernard.

Les derniers bâtiments du site devraient être raccordés au réseau de chaleur urbain à partir de 2030 : "A terme, l'ensemble du site de Vénissieux sera alimenté par ce réseau de chaleur interne", indique Simon Vedie, chef de projet énergie pour Renault Trucks.

Lire aussi : À Lyon, les fumées d'une chaufferie récupérées pour produire encore davantage de chaleur