Un rassemblement en soutien au peuple iranien organisé ce samedi à Lyon

  • par Loane Carpano

    • L'intersyndicale du Rhône appelle au rassemblement samedi 7 février, place de la Comédie, pour soutenir le peuple iranien.

    Alors que la situation reste instable en Iran après des manifestations contre le régime des mollahs très durement réprimées, l'intersyndicale du Rhône appelle à un rassemblement de soutien. La mobilisation se tiendra samedi 7 février à 15h sur la place de la Comédie à Lyon.

    A travers ce mouvement, les différents syndicats mobilisés (CGT, FSU, Solidaires, CNT et CNT SO) dénonceront notamment : "La criminalisation systématique des revendications sociales et syndicales", ainsi que "l’utilisation de l’appareil judiciaire et sécuritaire pour faire taire toute contestation"

    "Fin immédiate de la répression contre les mobilisations sociales, syndicales et citoyennes"

    Depuis la France, l'intersyndicale revendiquera, entre autres, "la fin immédiate de la répression contre les mobilisations sociales, syndicales et citoyennes", "la libération de toutes les personnes détenues pour avoir exercé leurs droits fondamentaux", ou encore, "l'arrêt immédiat des exécutions et l’abolition de la peine de mort."

    Les organisations syndicales réaffirment par ailleurs qu'elles continueront de porter ces exigences dans toutes les instances nationales, européennes et internationales à venir.

    Lire aussi : "En République islamique d'Iran le lavage de cerveau fonctionne à merveille"

    A Villeurbanne, des jardins privés labellisés "refuges LPO"

