Logement et Immobilier

Jeudi 2 mai, le tribunal judiciaire de Lyon propose trois appartements aux enchères. Une opportunité à ne pas rater pour acheter au meilleur prix.

Des prix cassés pour des biens immobiliers dans la métropole de Lyon. C'est ce qui sera proposé le jeudi 2 mai prochain aux enchères. Le tribunal judiciaire de Lyon propose trois appartements aux enchères pour des mises à prix 95 000 € et 140 000 €.

Pour chacun des biens proposés à la vente, il est possible d'effectuer des visites au préalable avant de participer aux enchères. Plus d'informations sur le site Internet des enchères publiques.

Lire aussi : L’immobilier de luxe redescend sur terre

Des biens à Lyon et Villeurbanne

Le premier bien à acquérir est situé dans le 9e arrondissement de Lyon dans le quartier de Saint-Rambert, rue Louis-Bouquet. Il s'agit d'un T3 de 67,90 m2. L'appartement possède deux chambres, balcon et garage. Il se hisse au troisième étage du bâtiment. La mise à prix est fixée à 140 000 € et les visites pourront s'effectuer le 22 avril entre 14 heures et 16 heures.

Le second appartement, situé au 6e étage de l’immeuble Le Péristole, rue du 4-Août-1789 à Villeurbanne, est quant à lui mis à prix à 125 000€. Il s'agit d'un T4 de 90 m2 avec box de garage. Les visites seront possibles le 23 avril de 10 heures à midi.

Lire aussi : L'immobilier lyonnais en bref

Le dernier bien, mis à prix à 95 000€, est, lui aussi, situé à Villeurbanne au 132 avenue Roger Salengro. C'est un T2 de 42,90 m2 avec balcon perché au 6e étage du bâtiment. Comme les deux appartements précédents, il possède un garage. Les visites se feront le 22 avril prochain entre 10 heures et midi.