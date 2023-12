Lyon parmi les destinations les plus tendances pour 2024 sur Airbnb

Airbnb vient de dévoiler un classement des destinations françaises les plus recherchées pour 2024. Lyon occupe la huitième position !

Le site de réservation de logements Airbnb a dévoilé les destinations les plus convoitées pour l’année prochaine. La capitale des Gaules se hisse à la huitième place des villes françaises les plus tendances, derrière Versailles, Lille, Paris et Reims.

1. Versailles, Île-de-France

2. Boulogne-Billancourt, Île-de-France

3. Lille, Hauts-de-France

4. Paris, Île-de-France, France

5. Nanterre, Île-de-France

6. Bayeux, Normandie

7. Reims, Grand Est

8. Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

9. Biscarrosse, Nouvelle-Aquitaine

10. Saint-Aignan, Centre-Val de Loire

"Sans surprise, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 attireront de nombreux voyageurs en France. Les recherches pour des séjours sur la période du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris et Lille ont été multipliées par plus de sept par rapport à l’année précédente", se réjouit Airbnb.