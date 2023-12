Le patrimoine immobilier lyonnais de l'oncle de Bachar al-Assad bientôt vendu

Un ensemble immobilier du 6e arrondissement de Lyon propriété de la famille al-Assad sera bientôt mis en vente.

Une vente peu commune se prépare à Lyon. Les biens immobilier de Rifaat al-Assad, oncle du dictateur syrien, Bachar al-Assad seront bientôt sur le marché, d'après l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), relayée par nos confrères du Progrès et de l'AFP.

8200 m2 à la Cité internationale

La vente concernera deux immeubles situés aux 63 et 67 quai Charles de Gaulle, dans le quartier de la Cité Internationale (Lyon 6e). L'ensemble immobilier occupe une surface 8 277 mètres carrés et 150 places de parking. Selon l’Agrasc, citée par le Progrès, "ces deux tours de bureau devraient être vendues prochainement , dans le cadre de la 'restitution de bien mal acquis'".

Pour rappel, Rifaat al-Assad, 85 ans, a été condamné à quatre ans de prison en France pour des biens mal acquis en septembre 2022. L'ensemble de son patrimoine frauduleux bientôt confisqué est évalué à 90 millions d’euros.