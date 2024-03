L'immobilier lyonnais en bref

Tout savoir de l'immobilier lyonnais (promotion, bureaux, construction...) en en clin d'oeil.

Renault Trucks construit un centre de 46 000 m2 à Saint-Priest

C’est un investissement majeur pour la métropole de Lyon. Renault Trucks va construire un nouveau site de distribution de pièces de rechange à Saint-Priest près de Lyon. Le nouveau centre s’étendra sur 46 000 m², représentant un investissement de 132 millions d’euros. “100 % sans énergie fossile, toutes les installations de ce bâtiment fonctionneront grâce aux panneaux photovoltaïques”, précise Renault Trucks. Le bâtiment devrait ouvrir ses portes en 2028 et supplantera ainsi le centre historique situé à Vénissieux. À cette date, près de 500 salariés devraient prendre place dans ces nouveaux locaux.

3 000 m2 de bureaux à Dardilly

Le groupe immobilier Lamotte, implanté à Lyon et Aix-les-Bains, a lancé son premier programme tertiaire en région Rhône-Alpes, à Dardilly, au nord de Lyon, dans la zone d’activité Techlid. Appelé “Le Spark”, le bâtiment est composé de 3 000 m2 de bureaux divisibles en R+2, avec en plus 70 places de stationnement, des terrasses et un local vélo. La commercialisation, vente ou location, est en cours pour une livraison prévue dix-huit mois après le lancement des travaux.

Decitre déménage à Saint-Priest

Vaillance Immobilier, promoteur spécialisé dans les locaux d’entreprise, construit un programme de quatre bâtiments sur une friche industrielle de 3,6 hectares située sur la cité Berliet à Saint-Priest. Le libraire lyonnais Decitre, appartenant au groupe Nosoli (Furet du Nord), a notamment acquis un bâtiment pour héberger son siège ainsi que son pôle logistique et ainsi rassembler environ cent salariés. Jusqu’à présent, son siège social était basé dans le 8e arrondissement de Lyon. Sogequip, expert en froid industriel, prendra aussi place dans l’un des lots commercialisés.

Immobilier de bureau : “Lyon ne perd pas en attractivité” “La demande placée est en retrait de 25 % par rapport à l’année dernière”, explique Benoit de Fougeroux. Le directeur régional BNP Paribas Real Estate Transaction était sur le plateau de l’émission “6 minutes chrono” de Lyon Capitale pour présenter la conjoncture de l’immobilier de bureau dans la région lyonnaise. L’expert reste néanmoins confiant pour 2024 du fait que le marché reste dynamique, avec un taux de vacance stable, aux alentours de 6 %. Selon lui, les interrogations demeurent plutôt sur le volet investissement, avec un marché en recul d’environ 50 %, toujours en quête de repère sur les taux d’emprunt.

Le P.-D.G. d’Alila mis en examen pour harcèlement moral

Placé en garde à vue avec son épouse, le P.-D.G. du promoteur lyonnais Alila, Hervé Legros, a été mis en examen début février pour “harcèlement moral au travail, travail dissimulé, faux et usage de faux et abus de biens sociaux” a confirmé le parquet de Lyon à Lyon Capitale. Le chef d’entreprise a ensuite été placé sous contrôle judiciaire. En janvier 2023 déjà, l’entrepreneur avait été placé en garde à vue après l’ouverture d’une information judiciaire par le parquet de Lyon liée aux plaintes de seize salariés du groupe.

NGE remporte le marché du prolongement du tram T6

Le groupe de travaux publics NGE va assurer, pour le compte du Sytral, l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, les marchés d’infrastructures et de voie ferrée de prolongement du tramway T6 vers le nord de Villeurbanne. 5,4 kilomètres de voie vont être posés du secteur Hôpitaux-Est vers la Doua. Le coût des travaux s’élève à 85 millions d’euros. Ils comprennent aussi la création de pistes cyclables et d’espaces pour les piétons. 55 000 voyageurs par jour sont attendus en 2026.