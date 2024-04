Samedi 13 avril, les gendarmes ont procédé à un contrôle routier durant les départs en vacances. Ils ont retiré quatre permis de conduire et verbalisé plusieurs usagers.

La vitesse était élevée sur la route des vacances samedi 13 avril. Pour ce week-end de départs, les gendarmes de la brigade motorisée de Dardilly ont procédé à un contrôle de vitesse sur la départementale 306 habituellement limitée à 90 km/h.

Hautes vitesses et rétentions de permis

Sur la journée, les militaires ont procédé à plusieurs dizaines de contrôles. Neuf automobilistes ont été contrôlés entre 20 et 30 km/h au-dessus des limites autorisées, trois autres entre 40 et 50 km/h et un dernier à plus de 50 km/h au-dessus.

"Le record" a été attribué à un apprenti conducteur flashé à 144 km/h contre les 80 km/h autorisés. Ainsi, sur la journée, les gendarmes ont procédé à quatre rétentions de permis de conduire.

Manifestation des motards et autres infractions

Au-delà des vitesses trop élevées, les militaires ont arrêté six motards qui revenaient de la manifestation organisée contre le contrôle technique. Ces derniers circulaient avec leur plaque d'immatriculation couverte par les flyers de la mobilisation.

Les gendarmes ont par ailleurs constaté, entre autres, un usage du téléphone portable en scooter, une plaque d'immatriculation non conforme, deux défauts de contrôle technique et une non-mutation de carte grise.

