Immobilier : la Saulaie sera-t-elle la nouvelle destination prisée des Lyonnais ?

C’est l’un des derniers grands chantiers de l’agglomération lyonnaise. Avec 2 000 futurs habitants et 3 500 nouveaux salariés, le quartier de la Saulaie, au sud de Lyon, devrait définitivement changer de visage. Le premier coup de pioche est attendu en 2026.

Avec son budget de 81 millions d’euros et ses 40 hectares de surface, c’est l’un des derniers chantiers pharaoniques de l’agglomération lyonnaise. La zone d’aménagement concerté (Zac) de la Saulaie, à l’est de la nouvelle commune d’Oullins-Pierre-Bénite, est enfin sur les rails. À deux pas de l’hypercentre de la métropole, ce méga projet pourrait bien, à terme, devenir l’un de ces “nouveaux pôles” prisés des Grand-Lyonnais. Le premier coup de pioche est prévu en 2026. Une échéance tardive pour certains. De fait, les travaux sont attendus depuis (très) longtemps par les habitants du secteur. On rappelle que la SNCF a quitté les lieux depuis 1989 et que l’ancêtre de la Métropole de Lyon avait acheté les terrains dès 2008. L’arrivée du métro B à la gare d’Oullins en 2013 avait relancé les attentes et finalement créé de l’impatience au regard de la durée de mise en place. Résultat, après plus d’une décennie de discussions et de chassés-croisés entre les différents exécutifs, on connaît à présent le contenu de cette opération importante.

Au total, les aménageurs prévoient l’équivalent de dix-huit terrains de foot de surface de bâtiment à construire. Dans le détail, 870 logements devraient sortir de terre. 60 % seront des logements sociaux et 40 % des logements libres. De quoi héberger les 2 000 nouveaux habitants attendus à terme. D’ailleurs, les familles pourront compter sur la création d’un nouveau groupe scolaire, d’une crèche et d’un gymnase. En parallèle, 47 000 m2 sont programmés pour l’activité économique tant pour les bureaux que pour l’artisanat. 3 500 salariés sont attendus dans les entreprises qui s’y implanteront. En clair, d’ici 2033, l’ancien quartier ouvrier de la Saulaie, et ses 40 hectares représentant près de 10 % de la surface totale d’Oullins, sera donc définitivement transformé.

Lire aussi : Passerelle Lyon Gerland-La Saulaie : la Métropole retarde le projet d'un an

Les faubourgs pris pour modèles

La Saulaie sera-t-elle alors le nouveau lieu à la mode près de Lyon ? Selon Vincent Malfere, le directeur général de la Serl, l’opérateur désigné comme aménageur, l’objectif est double : créer à la fois un lieu de vie pour permettre aux habitants de vivre tranquillement et, en même temps, en faire un lieu de destination pour le reste de la métropole. “Nous ne souhaitons pas seulement créer une vie de quartier. Nous sommes en train de créer une nouvelle centralité métropolitaine. Il y aura le centre aquatique financé par la Ville, le Ninkasi, Les Grandes Locos qui seront parfaitement intégrés. L’ensemble jouit d’une excellente connexion grâce à de nombreuses liaisons avec le centre-ville dont le métro, le TER, le bus, et même une passerelle vers Gerland.” Une idée que développe aussi Béatrice Vessiller (EÉLV), vice-présidente à l’urbanisme et porteuse de l’opération : “C’est un projet stratégique d’abord dans sa localisation, aux portes du centre, en cohérence avec notre volonté de créer une métropole multipolaire et non plus seulement tournée vers l’intérieur.”

Pierre-bénite - Vue sur Oullins La Saulaie

Concrètement, les architectes de la Zac de la Saulaie ont travaillé avec le concept de “faubourg” pour intégrer toutes les manières de vivre, d’habiter ou de travailler dans ce secteur en éclosion. Autrement dit, bureaux, logements, équipements publics, locaux d’activité… tous seront mélangés à l’échelle du quartier. “Effectivement, ce sera très mixte, comme on pouvait le voir historiquement dans les faubourgs. On a quand même réaffirmé la vocation productive qui était historique sur ce site [lire l’encadré sur l’histoire de la Saulaie]. Cela se traduit par une large place donnée à l’activité artisanale ou la petite industrie, pas seulement des bureaux”, avance l’élue écologiste. En clair, priorité est donnée aux petites entreprises à “impact social et environnemental, dont certaines issues des filières de l’économie circulaire”. Fait notable : le groupe lyonnais Ninkasi, connu pour ses bières et ses concerts, a annoncé y implanter son nouveau siège. Son programme immobilier s’installera au sein des anciens ateliers SNCF transformés en espace culturel et tiers-lieu musical.

Lire aussi : Ninkasi La Saulaie : "L'idée c'est de faire un tiers-lieu qui sera quatre fois plus grand que Gerland"

“Une nouvelle centralité”