Annecy : l'opération de déminage terminée, les habitants peuvent rentrer chez eux

Une opération de déminage a eu lieu ce dimanche matin dans le secteur des Hirondelles à Annecy, après la découverte d'un obus de la Seconde Guerre Mondiale sur un chantier.

L'opération de déminage en cours à Annecy (Haute-Savoie) est désormais terminée. "Les agents du centre interdépartemental de déminage de la région Auvergne Rhône-Alpes ont neutralisé la bombe découverte dans le secteur des Hirondelles", a annoncé la préfecture de Haute-Savoie dans un communiqué ce dimanche 24 novembre dans l'après-midi.

Le 22 octobre dernier, un obus datant de la Seconde Guerre Mondiale avait été retrouvé sur un chantier dans le secteur. Si la zone était déjà hors de danger, la bombe a dû être désamorcée et déplacée afin de pouvoir poursuivre le chantier en toute sécurité.

"La méthode innovante utilisée par l'équipe de démineurs a permis de réduire le périmètre de sécurité de 800 à 400 mètres. Pour ce faire, la partie la plus sensible de la bombe a été séparée du reste du corps de l'engin pour être détruite sur place, tandis que le reste de l'engin a été évacué dans un lieu sécurisé en région lyonnaise pour procéder à sa destruction", continue le communiqué.

Plus de 200 personnes en centre d'accueil

Après avoir dû évacuer les lieux tôt ce matin, les 3 800 habitants concernés ont pu rejoindre leur domicile. Les axes routiers fermés jusqu'alors ont été rouverts et la reprise des activités dans le secteur est désormais possible.

La préfecture et la mairie ont tenu à remercier toutes les forces de l'ordre, les pompiers et les services de la ville d'Annecy qui ont participé au bon déroulement de l'opération, "et qui ont permis l'accueil et la prise en charge de 211 personnes dans les centres d'accueil" mis en place pour l'occasion.