Lagrange : l’électroménager made in Lyon

Grandes sagas d’entreprises. - Depuis bientôt 70 ans et trois générations, cette entreprise lyonnaise spécialisée dans le petit électroménager se transmet au sein de la famille Lagrange. Une résilience fondée sur le succès de leur produit phare – le gaufrier –, une solide capacité d’adaptation et la foi dans la qualité de ses produits.

Bien loin de l’imaginaire des Ch’tis ou de la Belgique comme on aurait pu s’y attendre, le roi des machines à gaufres en France provient de nos terres lyonnaises. Le gaufrier du groupe Lagrange, solidement installé aux portes de la métropole de Lyon, à Vourles, campe depuis plusieurs décennies les classements nationaux des meilleurs appareils à gaufres. Un succès de presque 70 ans qui ne doit rien au hasard puisque l’enseigne a pendant longtemps uniquement fabriqué des gaufriers. Et pour cause, son fondateur, René Lagrange, est à l’origine de l’invention, en 1955, du premier gaufrier électrique à plaques interchangeables. Une résilience qui s’explique aussi par le positionnement haut de gamme des produits des Lyonnais, ces derniers mettant un point d’honneur à confectionner leurs appareils en France. Résultat, en 2024, les gaufriers représentent toujours 30 % des ventes de ce groupe qui compte une cinquantaine de salariés et un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros. Aujourd’hui l’enseigne s’est diversifiée. Devenue au fil du temps spécialiste du petit électroménager, elle propose par ailleurs des appareils à raclette, des crêpières, des planchas et des yaourtières dans toutes les enseignes de grande distribution du pays.

Derrière cette prospérité, trois générations successives qui se transmettent les rênes de leur entreprise. Fiers de leur indépendance, notamment vis-à-vis des mastodontes de la région comme Seb à Écully, Matthieu et Clément Lagrange, les actuels dirigeants depuis 2020, revendiquent cet héritage : “Nous avons la chance d’être une famille très soudée. Nous communiquons beaucoup, notamment avec les anciennes générations. Pour comprendre, on utilise régulièrement l’image de la tribu indienne pour parler de notre famille.”

1955 : Fondation et invention

Comme souvent, la réussite n’était pas écrite d’avance lorsqu’en 1955, René Lagrange humble fondeur à Villeurbanne, se lance à son compte dans la fabrication de gaufriers domestiques. Né en 1929, celui qui n’a encore que 26 ans doit tout bâtir de ses propres mains. “Mon grand-père est un véritable autodidacte. Son enfance a été très difficile, avec une mère décédée quand il était encore tout jeune, et un père qui ne s’est pas vraiment occupé de lui. Il n’est jamais allé à l’école. Il a donc grandi seul”, indique Matthieu Lagrange, son petit-fils. Après avoir effectué son service militaire en Indochine, le jeune homme est embauché lors de son retour en France dans la fonderie de son oncle à Villeurbanne. Matthieu Lagrange poursuit : “C’était encore une fonderie par gravité où l’on versait l’aluminium dans des moules avec une louche. Il est entré comme simple coquilleur. C’est comme cela que tout a commencé. Il fabriquait des pièces pour un fabricant de gaufriers qui s’appelait Simpas-Lyon. Or Simpas-Lyon a arrêté la fabrication des pièces dans cette fonderie pour passer à une autre technologie.”

Avec de la suite dans les idées, René Lagrange se lance dans la fabrication de sa propre machine. Une inspiration salutaire pour tous les amoureux de la gaufre car c’est ainsi qu’il inventa le premier gaufrier électrique avec plaques interchangeables pour faire des gaufrettes et des croque-monsieur. Un modèle aujourd’hui classique et largement passé dans les usages. “Ça n’était tout de même pas aussi pratique qu’aujourd’hui car il fallait enlever la plaque avec une petite vis”, s’amuse l’actuel codirigeant. Un coup de maître technologique avec à la clé un succès commercial immédiat.

1955-1989 : Premier succès