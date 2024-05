Passerelle Lyon Gerland-La Saulaie : la Métropole retarde le projet d'un an

La Métropole de Lyon juge insatisfaisante les offres de Maîtrise d'oeuvre proposées pour la réalisation de la passerelle reliant Gerland à La Saulaie.

Il va falloir patienter un an de plus au moins pour voir sortir de terre la passerelle mode doux reliant La Saulaie à Gerland. La Métropole de Lyon a annoncé ce vendredi que le concours de Maîtrise d'oeuvre lancé pour la construction de l'ouvrage n'a pas donné satisfaction au juré d'experts et d'élus. Elle a ainsi déclaré la procédure infructueuse et relancé un nouveau concours.

"Nous sommes particulièrement attentifs à la qualité des projets proposés ainsi qu’à la maîtrise des risques techniques et financiers dans la construction de cette passerelle qui deviendra, j’en suis sûr, un symbole de notre métropole", indique Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

Ce projet permettra de relier deux quartiers très proches géographiquement, mais reliés par le seul métro B, séparés par le Rhône. Avec cette passerelle réservée aux piétons et vélos, la Métropole de Lyon souhaite notamment "renforcer la connexion de plusieurs pôles importants du sud-ouest lyonnais (Oullins, La Mulatière, Pierre-Bénite...) au centre du territoire métropolitain".

