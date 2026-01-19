Blandine Priour-Even, chargée de communication à la Bibliothèque municipale de Lyon, est l’invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Du 21 au 25 janvier, les bibliothèques lyonnaises participent aux Nuits de la lecture, une manifestation nationale organisée par le Centre national du livre. Cette dixième édition propose une programmation autour du thème "Ville et campagne", avec des événements pour tous les âges, de la soirée pyjama à l'escape game en passant par des rencontres littéraires.

Un thème qui inspire la créativité des bibliothèques

"C'est un thème effectivement qui peut sembler un peu abstrait, mais en même temps, c'est très concret en France, vu que ce sont deux territoires qui tissent vraiment la France, qui inspirent depuis plusieurs siècles maintenant la littérature, le monde artistique", explique Blandine Priour-Even. Chaque bibliothèque s'approprie librement cette thématique : "On part d'un thème et après, chaque bibliothèque ou chaque espace qui participe essaie de se l'approprier pour faire résonner la littérature, la culture la plus accessible à tout le monde".

Parmi les temps forts, la bibliothèque du Bachut propose un escape game en partenariat avec la Métropole de Lyon et l'association Tela Botanica. "On est les descendants d'Antoine de Jussieu, et on va essayer de découvrir une plante qui a le potentiel de sauver l'humanité", révèle la chargée de communication. Les visiteurs pourront également rencontrer Ève Guerra, lauréate du Prix Goncourt 2024 du premier roman, ou participer à une soirée festive avec apéro et battle littéraire à la bibliothèque du 2e arrondissement.

Des événements pour tous les publics

L'événement vise à "rendre les bibliothèques accessibles à tout le monde et de toucher des publics qui ne sont pas forcément toujours touchés". Une soirée pyjama est ainsi prévue pour les 5-10 ans à la médiathèque du Bachut, tandis que d'autres animations s'adressent à un public intergénérationnel.

En avant-première, Blandine Priour-Even a également présenté la prochaine exposition de la Bibliothèque municipale de Lyon, "Aux frontières du réel", qui se tiendra du 2 avril au 11 juillet à la Part-Dieu. Plus de 200 documents issus des collections ésotériques de la BML y seront exposés : "L'idée c'est vraiment pas de juger ou de critiquer ou même de promouvoir mais plutôt d'apporter un éclairage et un œil ouvert et curieux à tout ce qui est ésotérisme".

La retranscription complète de l'émission avec Blandine Priour-Even :

Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler des Nuits de la lecture, un événement qui se tient dans toutes les bibliothèques de France du 21 au 25 janvier, et localement à Lyon. L'événement est porté par la Bibliothèque municipale de Lyon, et pour en parler, nous recevons donc Blandine Priour-Even, qui est chargée de communication à la Bibliothèque municipale de Lyon. Bonjour Blandine Priour-Even.

Bonjour.

Merci d'être venue sur notre plateau, on va entrer dans le vif du sujet. Quel est d'abord le concept, tout simplement, des Nuits de la lecture ? Qu'est-ce que c'est ?

Alors, c'est une manifestation nationale organisée par le Centre national du livre, sous l'égide du ministère de la Culture, et qui se déroule pendant plusieurs jours, en janvier, depuis dix ans.

Concrètement, on reçoit du public pendant la nuit, c'est ça ? Dans les bibliothèques ?

Tout à fait, donc c'est pendant la nuit, ou alors pendant la soirée, voire parfois pendant les journées de quatre, cinq jours.

D'accord. Oui, ce n'est pas forcément à 22 heures, on n'est pas obligé... Ça peut commencer plus tôt. Est-ce que vous pouvez nous donner le thème de cette année ? Parce que chaque édition a un thème particulier, et puis sa signification aussi, parce que moi je trouve qu'il est très abstrait, mais quel est le thème de cette édition 2026 ?

Alors, pour cette année, l'édition 2026, le thème est « Ville et campagne », donc c'est un thème effectivement qui peut sembler un peu abstrait, mais en même temps, c'est très concret en France, vu que ce sont deux territoires qui tissent vraiment la France, qui inspirent depuis plusieurs siècles maintenant la littérature, le monde artistique.

Et l'idée, c'est d'aller développer cette thématique dans les bibliothèques, mais comment ? Ça va être des lectures autour de la ville et la campagne ? Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu ?

Alors effectivement, il y a plusieurs bibliothèques qui font des angles différents par rapport à ce thème, donc on va avoir aussi bien des sélections littéraires qui vont être lues ou parcourues sur cette thématique, on va avoir une soirée pyjama, on va avoir un escape game plutôt sur le thème de la botanique.

D'accord. Ah oui, c'est vraiment une acceptation très large de la thématique.

Tout à fait.

On n'est pas obligé de trouver des manuels de géographie sur la ville et la campagne, si je comprends bien, c'est ça ?

On part d'un thème et après, chaque bibliothèque ou chaque espace qui participe essaie de se l'approprier pour faire résonner la littérature, la culture la plus accessible à tout le monde.

Donc chaque événement est unique dans chaque bibliothèque, on ne va pas lire forcément les mêmes livres dans toutes les bibliothèques en même temps, c'est ça ?

L'idée, c'est d'avoir ce thème qui rayonne sur tout un réseau de bibliothèques nationales, au final, bibliothèques, médiathèques, librairies également.

D'accord, qui aussi se mobilisent pendant l'événement ?

Tout à fait.

Est-ce que vous pouvez nous donner les principes, les temps forts de cette édition à Lyon ? Quelques événements peut-être plus importants, plus remarquables ? Vous en avez déjà cité quelques-uns, on a envie d'en savoir plus, il y a un escape game par exemple ?

C'est vrai, alors effectivement le point fort, et d'ailleurs c'est un peu mon coup de cœur, c'est l'escape game qui est organisé à la bibliothèque du Bachut, c'est en partenariat avec la Métropole de Lyon et une association qui s'appelle Tela Botanica, et l'idée c'est vraiment... On est les descendants d'Antoine de Jussieu, et on va essayer de découvrir une plante qui a le potentiel de sauver l'humanité.

D'accord, la sauver d'un virus ou... ?

Je n'en dis pas plus.

Antoine de Jussieu, botaniste, c'est ça ?

Tout à fait.

Pour que tout le monde soit raccord, est-ce qu'il y en a un autre qui vous vient en tête, ou c'est vraiment le gros événement à retenir ?

Alors il y a plusieurs événements qui sont vraiment importants, on a aussi une rencontre avec Ève Guerra, qui a pris le Prix Goncourt 2024 du premier roman, et on a aussi des petits événements qui sont un peu atypiques, et c'est un peu l'idée des Nuits de la lecture, notamment on a une soirée pyjama à la médiathèque du Bachut, on a aussi toute une soirée festive jusqu'à 21 heures à la bibliothèque du 2e, où il y aura notamment un apéro et un battle littéraire, vraiment l'occasion de bien s'amuser.

Qu'entendez-vous par battle littéraire ? C'est des gens qui confrontent leur lecture ?

De ce que j'ai compris, c'était plutôt l'idée de culture générale, notamment par rapport à cette thématique, ça a vraiment un écho à la thématique ville et campagne, ça je sais.

C'est une sorte de petite compétition. Question aussi pratico-pratique mais énormément importante, est-ce qu'on peut venir avec des enfants ? Est-ce que les événements sont ouverts dès 3 ans ? Il y a des choses qui sont préparées pour eux ?

Alors oui, l'événement a pour objectif de rendre les bibliothèques accessibles à tout le monde et de toucher des publics qui ne sont pas forcément toujours touchés, mais il y a certains événements plutôt pour les enfants et d'autres qui sont plus intergénérationnels. Je vous parlais de la soirée pyjama tout à l'heure, c'est pour les 5 à 10 ans.

On arrive à la fin de l'émission et il reste une minute. Vous êtes venue pour nous parler des Nuits de la lecture mais aussi nous parler en preview d'une exposition qui va se tenir du 2 avril au 11 juillet. Elle s'appelle « Aux frontières du réel », c'est la prochaine grosse expo de la Bibliothèque municipale de Lyon, j'imagine que c'est à la Part-Dieu.

Tout à fait, c'est dans la galerie.

Pouvez-nous dire ce qu'on pourra voir dans cette expo « Aux frontières du réel, un voyage dans les collections ésotériques de la BML » ?

Alors effectivement c'est une exposition qui va retracer un peu comment l'ésotérisme a toujours inspiré l'humanité, intrigué pour essayer de répondre à des questions qui nous échappent. L'idée c'est vraiment pas de juger ou de critiquer ou même de promouvoir mais plutôt d'apporter un éclairage et un œil ouvert et curieux à tout ce qui est ésotérisme.

Et qu'est-ce qu'on pourra voir ? Qu'est-ce qui sera exposé ? Qu'est-ce qu'on voit dans vos collections ?

Il y aura plus de 200 documents exposés, principalement issus des collections de la Bibliothèque municipale de Lyon. Donc on aura des visuels, des images, des photographies, des vieux documents, vraiment des choses assez variées et une mise en scène aussi qui vous prépare plusieurs surprises.

Très bien, on prend note. Merci d'être venue sur notre plateau pour nous présenter les Nuits de la lecture. Je rappelle qu'elles se tiennent du 21 au 25 janvier dans beaucoup de bibliothèques du territoire lyonnais. Je vous invite à aller sur le site de Lyon Capitale pour voir les différents événements ainsi que sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon et de la Ville de Lyon. Je crois que vous pourrez voir ce qui se passe au pied de chez vous. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.