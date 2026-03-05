Dans une série de visuels publiés sur les réseaux sociaux ces dernières heures, le camp Aulas a attaqué très violemment le "vrai bilan de Doucet et Bernard". Dans l'entourage du maire de Lyon, on dénonce des propos "particulièrement choquants".

C'est une fin de campagne particulièrement virulente qui s'amorce à Lyon entre Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas. Après les attaques du maire de Lyon face à la stratégie d'évitement du favori des sondages ces derniers jours, le camp Aulas a publié une série de visuels, sous forme de tract, pour faire le "vrai bilan de Grégory Doucet et de Bruno Bernard". Et on peut dire que les équipes du candidat soutenu par la droite et le centre n'y sont pas allées avec des pincettes pour attaquer le bilan des écologistes à la tête de la Ville de Lyon et de la Métropole.

Un bilan de "six longues années de décroissance sectaire et de résultats catastrophiques" débute le visuel publié sur les réseaux sociaux de Cœur Lyonnais et relayé quelques heures plus tard par le candidat Aulas. Dénonçant pêle-mêle la "soumission" des deux écologistes à "LFI et à l'extrême gauche violente", le camp de l'ancien patron de l'OL estime que "la sécurité des Lyonnaises et des Lyonnais n'intéresse ni Grégory Doucet ni Bruno Bernard".

"Les aménagements écolos ont créé des couloirs mixtes dangereux, voire mortels"

Évoquant également "la ville la plus embouteillée de France (…) à cause des chantiers interminables initiés par Doucet et Bernard", Cœur Lyonnais revient ainsi sur l'un des sujets préférés de Jean-Michel Aulas qui n'avait pas hésité il y a quelques semaines, en interview sur France Inter, à évoquer ce sujet des embouteillages quand on lui demandait de réagir à la présence de groupes radicaux à Lyon.

"Les aménagements écolos ont créé des couloirs mixtes dangereux, voire mortels, comme celui qui a causé l'accident mortel de jeunes en trottinette en 2022" poursuit même le camp Aulas, faisant référence à la mort d'Iris et Warren, tués dans un accident de la route en août 2022 alors qu'ils circulaient sur la voie de bus du quai Maréchal-Joffre à Lyon. Une accusation à peine masquée, qui a fait réagir l'entourage du maire de Lyon. "Sous-entendre que Grégory Doucet est responsable de la mort d'adolescents victimes d’un accident de la route est particulièrement choquant" dénonce-t-on dans l'entourage de l'édile candidat à sa propre succession. "Ce n'est pas digne d'un prétendant à la fonction de maire".

Aulas évoque la garde à vue de Doucet

Outre ces attaques sur le bilan du duo écologiste qui est accusé d'avoir "transformé Lyon en laboratoire des pires mesures idéologiques de l'extrême gauche", Cœur Lyonnais s'aventure même sur des sujets un peu plus personnels. Concernant Bruno Bernard, le camp Aulas tacle celui qui "a nommé son oncle à la tête de Grand Lyon Habitat en votant pour lui, révélant un népotisme éhonté de la part de ceux qui sont les premiers à se poser en donneurs de leçons".

Sur Grégory Doucet, le favori des sondages évoque la garde à vue effectuée par l'édile écologiste en avril 2025 dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds publics ouverte le 7 février 2024 par le parquet de Lyon. Un sujet sur lequel le camp Aulas ne s'était jusqu'à présent pas encore aventuré dans une campagne municipale qui n'a pourtant pas manqué d'attaques entre les deux principaux candidats dans les sondages.

Faites ce que je dis, pas ce que je fais

"Ce tract est à l’image de la campagne de Jean-Michel Aulas" ironise-t-on dans le camp Doucet. "Une campagne basée sur l’invective et contre le maire sortant. A moins de 10 jours du premier tour, la droite de Jean-Michel Aulas préfère critiquer que faire des propositions. Les Lyonnais méritent des propositions concrètes."

Un tract au ton finalement très véhément, trois jours à peine après l'indignation générale du camp Aulas quant à la phrase de Grégory Doucet le qualifiant "d'ennemi de la République" (phrase que le maire de Lyon avait en réalité jamais prononcée). "La République mérite mieux que l'outrance. Lyon mérite mieux que cette dérive" avait estimé mardi Jean-Michel Aulas affirmant qu'il "continuerait à défendre des postures dignes, exigeantes et respectueuses des Lyonnaises et des Lyonnais". Deux jours plus tard, la tonalité de ce tract semble pourtant s’inscrire dans un registre bien différent.

