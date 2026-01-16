Pour la première fois, le musée Lugdunum participera aux "Nuits de la lecture" du 24 au 25 janvier prochain à Lyon.

Grande première cette année. Pour la première fois, le musée et théâtre romain, Lugdunum participera à l'événement culturel des "Nuits de la lecture". Du 24 au 25 janvier, le musée du 5e arrondissement invitera le public à "enfiler ses pantoufles" pour lire, mais aussi assister à des spectacles, ou prendre part à des ateliers.

Bibliothèque éphémère, ateliers, spectacles...

Pour l'occasion, le musée accueillera une bibliothèque éphémère remplie d'ouvrage pour petits et grands. Pas de panique pour ceux qui n'aiment pas lire, deux spectacles et un conte seront également proposés lors de la soirée du samedi soir. Les plus créatifs pourront quant à eux prendre part à un atelier de création de marque-page.

un après-midi "festif", permettra de conclure l'événement dimanche 25 janvier de 14 h 30 à 17 h. Un goûter y sera notamment proposé.

