On a testé "Monet", l'exposition immersive à Villeurbanne

Depuis le 26 février, une exposition immersive retraçant la vie, les œuvres et l'histoire du peintre Claude Monet est proposée au studio 24 de Villeurbanne. Curieuse, la rédaction de Lyon Capitale a testé pour vous.

Visiter la maison de Claude Monet ou partir à la découverte du jardin de Giverny en restant à Lyon ? C'est désormais possible, grâce à la nouvelle expérience immersive de Fever "Monet", actuellement proposée au studio 24 de Villeurbanne. Avec un dispositif d’art numérique à 360º, l'exposition invite les visiteurs à plonger dans l’univers du peintre français, fondateur et chef de file du mouvement impressionniste. Un voyage inédit entre musique, art et histoire que Lyon Capitale a testé pour vous.

Après quelques minutes de marche depuis la station de métro Cusset nous arrivons au studio 24, prêtes à découvrir l'exposition. Après avoir validé nos tickets à l'accueil, nous voici parties sur les traces de Claude Monet. Nous découvrons alors la première partie de l'exposition, dédiée à l'histoire du peintre, à ses réflexions et à ses voyages qui l'ont tant inspiré. Des panneaux et un petit film fait par l'IA nous permettent d'en apprendre plus sur l'artiste. Au fil du parcours, vous apprendrez que Monet a d'abord été moqué pour ses peintures, avant d'être reconnu comme "le père de l'impressionnisme", nous ne vous spoilons pas le reste et nous vous laissons découvrir la suite lors de votre visite.

Visite du jardin, expérience immersive et réalité virtuelle

Maintenant que nous en savons plus, il est temps pour nous d'entrer dans les secrets de la maison de Monet à Giverny. Pour la petite histoire, Claude Monet s'est installé à Giverny en 1883 et y a passé la deuxième moitié de sa vie. Son intérieur est à l'image de ce qu'il aime par-dessus tout : la couleur. Après ces explications, direction la pièce suivante : son atelier. La pièce est décorée de peintures de Monet, projetées au mur. Parmi elles, nous pouvons reconnaître "Le jardin de Monet à Vétheuil" et ses grands tournesols jaunes, "La barque rose", où pagaient deux jeunes femmes, ou encore "La Femme à l'ombrelle".

Reconstitution de l'atelier de Claude Monet à Giverny

Passé la porte de l'atelier, nous arrivons dans le jardin de l'artiste à Giverny, où il est possible de fouler le célèbre pont japonais vert. Après une courte halte de verdure, direction la pièce finale. Là, nous nous installons dans des transats et nous nous laissons envoûter par une immersion en musique dans plus de 300 tableaux. Projeté sur les murs et le sol, le spectacle donne vie aux œuvres de Monet, avec un passage par la fameuse gare Saint-Lazare tant peinte par l'artiste. Bonus, nous avions accès à l'espace réalité virtuelle, dans lequel nous avons pu suivre Claude Monet lors d'un voyage en barque à travers ses toiles les plus iconiques, jusqu'à sa maison à Giverny.

Reconstitution du jardin et du pont japonais de Giverny.

Un parcours un peu court

Il est venu le temps du verdict. Nous avions beaucoup d'attentes sur cette exposition et nous avons sincèrement été un peu déçues. Si l'histoire du peintre est bien expliquée et détaillée, nous avons été surprises par l'utilisation flagrante de l'IA dans le petit film racontant la vie de l'artiste. Nous avons apprécié la visite de l'atelier où les tableaux de l'artiste étaient bien mis en valeur et permettaient de plonger dans l'univers de l'artiste, néanmoins, l'expérience dans le jardin était un peu courte et sans trop d'intérêt à notre sens. Si visuellement, le jardin et le pont sont beaux à regarder, la pièce manquait d'activités interactives, d'explications et de tableaux à notre goût.

En revanche le spectacle immersif nous a plu (il faut dire que les transats étaient confortables). Les jeux de son et lumière étaient plutôt réussis et nous ont transporté dans le monde de l'artiste avec les quelque 300 tableaux présentés. La VR (uniquement accessible avec les billets VIP) était sympathique mais un peu longue à notre goût. Nous avons apprécié la balade en barque à travers les tableaux mais nous aurions aimé un peu plus d'action.

En bref, l'exposition immersive "Monet" est intéressante et originale puisqu'elle nous permet d'en apprendre plus sur la vie de l'artiste et de visiter les lieux qui l'ont inspirés. Elle permet une approche de l'art plus accessible et plus ludique, parfaitement adaptée aux enfants ou aux personnes qui souhaitent simplement se balader dans l'univers de l'artiste. Néanmoins, les puristes risquent d'être déçus par la durée du parcours et par la présentation numérique des œuvres. Côté prix, ce dernier varie entre 15 et 20 euros suivant les jours et l'affluence. À noter que pour s'offrir le pass VIP, permettant d'accéder à la VR et à un poster, il faudra débourser six euros supplémentaires.

