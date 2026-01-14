Entre 43 et 48 millions d'euros de travaux : la Ville de Lyon veut faire revivre le musée Guimet

Fermé depuis près de vingt ans, l’ancien musée Guimet entre dans une nouvelle phase décisive de sa reconversion. La Ville de Lyon chiffre désormais entre 43 et 48 millions d’euros l’investissement nécessaire pour rénover intégralement ce site patrimonial emblématique.

C'est un sujet qui en pleine campagne électorale, va forcément faire parler de lui. Et qui avait été en juin 2025 l'un des premiers thèmes abordés sur la route de l'Hôtel de Ville quand Nathalie Perrin-Gilbert, candidate aux municipales de mars 2026 avait présenté son projet "d'exploratorium" pour le musée Guimet. Ce mercredi, dans un communiqué de presse, la Ville de Lyon a précisé les contours financiers du renouveau de l'ancien musée Guimet, dans le 6e arrondissement. Fermé depuis quasiment 20 ans, le bâtiment nécessitera entre 43 et 48 millions d'euros d'investissement pour pouvoir de nouveau accueillir du public. Une enveloppe qui inclut une rénovation complète du bâtiment, ainsi que son adaptation aux différents scénarios d'exploitation.

Inoccupé depuis 2007, l’édifice fondé en 1879 par Émile Guimet présente aujourd’hui un état de vétusté avancé. Les travaux à engager sont lourds : désamiantage, déplombage, remise aux normes thermiques, interventions structurelles et mise en sécurité. Le site représente près de 9 000 m², dont une vaste verrière et 1 300 m² de sous-sols, avec plusieurs éléments patrimoniaux à restaurer.

Trois scénarios retenus

Après l’examen de quatre hypothèses, trois scénarios ont été retenus par les élus : la création d’une Fondation Guimet associant culture, recherche et mécénat, un "Casino des sports" dédié aux pratiques sportives et de bien-être, ou un projet hybride mêlant Palais des Lumières et nouveau musée à vocation culturelle et événementielle. "Dans tous les scénarios envisagés, le bâtiment restera propriété de la Ville de Lyon" précise la municipalité, alors qu'une vente du bâtiment avait crispé les relations entre Nathalie Perrin-Gilbert, alors adjointe à la culture de Grégory Doucet, et l'exécutif écologiste.

En avril 2024, l'avenir de l'ancien musée d'histoire naturelle avait créé de vives tensions au sein de la majorité municipale, NPG menaçant même de démissionner si la vente du bâtiment du 6e arrondissement était actée. Quelques mois plus tard, Sylvain Godinot, adjoint au patrimoine, avait expliqué dans nos colonnes que la Ville "n'avait jamais envisagé sérieusement la vente de Guimet."

Les études comparatives se poursuivront jusqu’à mi-2026 afin d’affiner les coûts, notamment de fonctionnement, avant le choix définitif du projet. Un choix structurant, tant sur le plan patrimonial que financier, qui ne sera donc arrêté qu’après les municipales de mars prochain, par un exécutif appelé à décider de l’avenir d’un site emblématique de la Ville de Lyon.