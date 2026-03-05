France, Lyon, 2025-06-11. Benoit Gaudiller, animal carer at the Tete d’Or zoological park in Lyon. Morning feed distribution round to the park’s animals. Flamingo. Photograph by Pierre-Antoine Pluquet / Hans Lucas. France, Lyon, 2025-06-11. Benoit Gaudiller, soignant animal au parc zoologique de la Tete d Or, a Lyon. Tournee de distribution de la nourriture matinale aux animaux du parc. Flamant Rose. Photographie de Pierre-Antoine Pluquet / Hans Lucas.

L'équipe de Jean-Michel Aulas présente à Lyon Capitale son projet pour transformer le zoo de Lyon en cas de victoire lors des municipales des 15 et 22 mars prochain.

C'est une idée qui peut paraître surprenante. Voire déroutante pour les Lyonnaises et les Lyonnais, habitués depuis des dizaines d'années à venir observer au sein du parc de la tête d'or, girafes, panthères, singes ou autres volatiles exotiques. Dans une proposition de campagne qui n'apparaît pas dans son programme détaillé dévoilé la semaine dernière, Jean-Michel Aulas explique sa vision pour le zoo de Lyon.

"On veut changer de méthode" débute Jean-Arnaud Niepceron, membre de l'équipe de campagne du candidat Aulas, chargé de ce dossier. Souhaitant, comme sur beaucoup de sujets, "consulter les Lyonnais" pour leur "soumettre une partie du projet", l'équipe Cœur Lyonnais entend révolutionner les usages au sein du zoo situé en plein cœur du parc de la Tête d'Or.

"Un zoo tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec cette présentation des animaux digne du 19e siècle, je ne sais pas si c'est vraiment dans l'air du temps" admet le fondateur de Génération Aulas. "Mais cela ne veut pas dire qu'on ira vers une fermeture du zoo" précise-t-il, tout en expliquant vouloir placer "la protection de l'animalité" au cœur de leur projet pour le lieu. Anaïs Belouassa Cherifi, candidate LFI à la mairie de Lyon a elle promis le fermeture du zoo en cas d'élection.

Ferme urbaine et refuge pour adopter

"On veut se poser la question du bien-être de chaque animal présent à Lyon. On fera une revue au cas par cas et si on estime que tel ou tel animal est mieux ailleurs, alors il sera déplacé. Au contraire, si on nous dit qu'on doit accueillir des animaux, on le fera aussi" complète Jean-Arnaud Niepceron.

Souhaitant également installer une ferme urbaine capable "d'accueillir un certain nombre d'animaux qui sont maltraités pour qu'ils puissent y être soignés", ou encore un refuge permettant aux Lyonnaises et aux Lyonnais de pouvoir adopter des chats et peut-être des chiens, l'équipe du favori des sondages veut "prendre le temps d'apaiser le débat" autour de ce lieu emblématique de la ville.

"On veut sortir du dogme"

"On veut sortir du dogme en disant qu'on va transformer le site en sanctuaire ou au contraire en disant qu'on veut accueillir tous les animaux de la savane" reprend le proche de Jean-Michel Aulas. Pour cela, Cœur Lyonnais entend apporter "technologie et modernité" au zoo, avec notamment la mise en place d'hologrammes et de l'intelligence artificielle, qui pourraient venir, à terme, remplacer une partie des animaux. "A Lyon, on ne va pas aller chercher des ours blanc. Alors on s'est demandé comment faire pour les montrer quand même à nos enfants" explique Jean-Arnaud Niepceron.

"Aujourd'hui, alors qu'on a une municipalité qui n'écoute pas les avis scientifiques sur le bien-être des animaux, nous on veut s'appuyer sur le numérique qui peut nous permettre plein de choses. En mettant un masque, on peut, par exemple, se balader dans la savane" imagine le membre de Cœur Lyonnais.

Une proposition qui s’inscrit dans une fin de campagne particulièrement discrète pour le candidat Cœur Lyonnais, qui boude les débats et se fait de plus en plus rare médiatiquement. Des annonces qui interviennent aussi au lendemain de l’appel de l’association PAZ à se mobiliser devant le local de campagne du candidat soutenu par la droite et le centre, faute d’engagement clair de sa part sur ce sujet.

Jean-Michel Aulas signe finalement la charte de PAZ

Le candidat Cœur Lyonnais s’est engagé sur 15 des 23 mesures proposées par l’association PAZ pour la condition animale. Mais, comme évoqué ci-dessus, il n’a pas soutenu la fermeture du zoo du parc de la Tête d’Or, laissant planer des interrogations sur son projet pour les animaux actuellement présents.