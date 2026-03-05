Lyon : Pitbull passera par la LDLC Arena en novembre 2026

L'artiste international Pitbull sera en concert à la LDLC Arena de Lyon-Décines en novembre.

Pitbull sera à la LDLC Arena dans le cadre de sa tournée "I'M BACK" en novembre 2026 a annoncé la salle de spectacles. L'ancienne star internationale connue pour ses collaborations avec Jennifer Lopez, Chris Brown ou encore Usher posera ses valises à Lyon le mercredi 11 novembre pour un unique concert.

Un phénomène entre nostalgie et second degré assumé

La billetterie de l'évènement ouvrira le mercredi 13 mars. Armando Christian Pérez de son vrai nom, surfe depuis plusieurs mois sur un mouvement de nostalgie porté par les réseaux sociaux. Sur les réseaux, le phénomène repose sur un mélange de nostalgie assumée et de second degré autour de son personnage de “Mr Worldwide”.

La Gen Z s’empare de ses tubes des années 2000, en fait des mèmes, parodie ses poses de macho chauve, au point que ses concerts sont devenus de grands happenings ironiques et bienveillants où l’on vient en faux crâne, rejouer une imagerie datée… tout en remplissant les salles à une vitesse record, comme à Paris en 2025, preuve que ce détournement collectif a ravivé sa cote de popularité bien au‑delà de ses seules nouveautés musicales.

"Prépare ton faux crane", écrit d'ailleurs la LDLC Arena sur son compte X. L'artiste interprètera ainsi ses titres les plus connus tels que "Timber", ou "Give me everything".