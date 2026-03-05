Actualité
LDLC Arena
La LDLC Arena de Décines accueillera la Star Academy. (Photo Lionel Rault)

Lyon : Pitbull passera par la LDLC Arena en novembre 2026

  • par Nathan Chaize

    • L'artiste international Pitbull sera en concert à la LDLC Arena de Lyon-Décines en novembre.

    Pitbull sera à la LDLC Arena dans le cadre de sa tournée "I'M BACK" en novembre 2026 a annoncé la salle de spectacles. L'ancienne star internationale connue pour ses collaborations avec Jennifer Lopez, Chris Brown ou encore Usher posera ses valises à Lyon le mercredi 11 novembre pour un unique concert.

    Un phénomène entre nostalgie et second degré assumé

    La billetterie de l'évènement ouvrira le mercredi 13 mars. Armando Christian Pérez de son vrai nom, surfe depuis plusieurs mois sur un mouvement de nostalgie porté par les réseaux sociaux. Sur les réseaux, le phénomène repose sur un mélange de nostalgie assumée et de second degré autour de son personnage de “Mr Worldwide”.

    La Gen Z s’empare de ses tubes des années 2000, en fait des mèmes, parodie ses poses de macho chauve, au point que ses concerts sont devenus de grands happenings ironiques et bienveillants où l’on vient en faux crâne, rejouer une imagerie datée… tout en remplissant les salles à une vitesse record, comme à Paris en 2025, preuve que ce détournement collectif a ravivé sa cote de popularité bien au‑delà de ses seules nouveautés musicales.

    "Prépare ton faux crane", écrit d'ailleurs la LDLC Arena sur son compte X. L'artiste interprètera ainsi ses titres les plus connus tels que "Timber", ou "Give me everything".

    à lire également
    "Décroissance sectaire", "aménagement mortels" : le camp Aulas pilonne le bilan écologiste

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    "Décroissance sectaire", "aménagement mortels" : le camp Aulas pilonne le bilan écologiste 15:44
    LDLC Arena
    Lyon : Pitbull passera par la LDLC Arena en novembre 2026 15:17
    Expo immersive Monet
    On a testé "Monet", l'exposition immersive à Villeurbanne 14:44
    Métropole de Lyon : toutes les propositions de campagne des candidats 14:05
    Hologrammes et intelligence artificielle : comment Aulas veut réinventer le zoo de Lyon 13:35
    d'heure en heure
    RFID ondes
    Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "une expérience de vulgarisation qui oblige à penser en termes simples les concepts complexes" 13:00
    Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "une porte d’entrée pour permettre des questionnements" 12:30
    Bouchon Chez Paul, à Lyon
    Bouchons lyonnais : ce que proposent les candidats aux municipales 12:24
    Trois expositions inédites au macLyon 11:40
    Près de Lyon : 3 individus coupables de vol à l'étalage, ils sont interpellés après un refus d'obtempérer 11:12
    vente plantes lyon villeurbanne
    Une grande vente de plantes à prix cassés se tiendra à Lyon le dernier week-end de mars 10:28
    Lyon : des nouveaux espaces ouvrent au public au parc Blandan 10:07
    Embouteillage Pont Morand @Hugo LAUBEPIN
    Bison futé prévoit des difficultés sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes samedi 09:33
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut