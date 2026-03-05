Un épisode de pollution est en cours dans le bassin lyonnais et le Nord de l'Isère. La préfecture recommande aux personnes vulnérables de limiter les sorties et activités sportives en extérieur.

Alors qu'un épisode de pollution atmosphérique est en cours dans le bassin lyonnais/Nord-Isère, les niveaux de particules fines PM10 augmentent progressivement depuis quelques jours. La raison ? Des retombées de poussières d'origine désertique, dont le pic est attendu ce jeudi. L'épisode devrait se terminer ce vendredi 6 mars.

De ce fait, la préfecture recommande plusieurs postures à adopter. Pour les personnes vulnérables, il est conseillé de limiter les sorties ainsi que les activités physiques et sportives intenses en extérieur, et ce jusqu'à la fin de l'épisode.

La préfecture rappelle l'importance de consulter un pharmacien en cas de symptômes ou d'inquiétude.