Actualité
Illustration ZFE. (Photo ALAIN JOCARD / AFP)

Pollution de l'air à Lyon : la préfecture recommande de limiter les sorties pour les personnes vulnérables

  • par Romain Balme

    • Un épisode de pollution est en cours dans le bassin lyonnais et le Nord de l'Isère. La préfecture recommande aux personnes vulnérables de limiter les sorties et activités sportives en extérieur.

    Alors qu'un épisode de pollution atmosphérique est en cours dans le bassin lyonnais/Nord-Isère, les niveaux de particules fines PM10 augmentent progressivement depuis quelques jours. La raison ? Des retombées de poussières d'origine désertique, dont le pic est attendu ce jeudi. L'épisode devrait se terminer ce vendredi 6 mars.

    De ce fait, la préfecture recommande plusieurs postures à adopter. Pour les personnes vulnérables, il est conseillé de limiter les sorties ainsi que les activités physiques et sportives intenses en extérieur, et ce jusqu'à la fin de l'épisode.

    La préfecture rappelle l'importance de consulter un pharmacien en cas de symptômes ou d'inquiétude.

    à lire également
    Lyon : la délinquance en forte hausse depuis 2020

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : la délinquance en forte hausse depuis 2020 18:30
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    À Lyon 2, un programme mêle cinéma et handicap pour former les pros de demain 18:01
    Pollution de l'air à Lyon : la préfecture recommande de limiter les sorties pour les personnes vulnérables 17:35
    Jean-Michel Aulas
    Coeur lyonnais et Aulas attaquent Képénékian qui n'a "jamais créé d'entreprise", avant de rétropédaler 17:10
    "Remarquable" : un ancien ministre de l'Économie au soutien de Cédric Van Styvendael à Villeurbanne 16:41
    d'heure en heure
    "Ils sont là pour ça" : de nouvelles images révélées après le lynchage à mort de Quentin Deranque à Lyon 16:14
    "Décroissance sectaire", "aménagements mortels" : le camp Aulas pilonne le bilan écologiste 15:44
    LDLC Arena
    Lyon : Pitbull passera par la LDLC Arena en novembre 2026 15:17
    Expo immersive Monet
    On a testé "Monet", l'exposition immersive à Villeurbanne 14:44
    Métropole de Lyon : toutes les propositions de campagne des candidats 14:05
    Hologrammes et intelligence artificielle : comment Aulas veut réinventer le zoo de Lyon 13:35
    RFID ondes
    Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "une expérience de vulgarisation qui oblige à penser en termes simples les concepts complexes" 13:00
    Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "une porte d’entrée pour permettre des questionnements" 12:30
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut