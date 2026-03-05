Trois expositions inédites au macLyon

Giulia Andreani, Nudeltisch II (Spaghetti, bitch), 2022 Acrylique sur toile – 124 x 183 cm – Courtesy de l’artiste et de la galerie Max Hetzler Berlin, Paris, Londres, Marfa Photo : Charles Duprat © Adagp, Paris, 2025

Avec ses trois nouvelles expositions, le macLYON nous invite à (re)découvrir deux artistes, l’Italienne Giulia Andreani (40 ans) et le Lyonnais Jean-Claude Guillaumon (1943-2022) ainsi qu’une collection d’art vidéo unique édifiée entre 1984 et 2025 par Isabelle et Jean-Conrad Lemaître.

Peinture froide réunit une cinquantaine de peintures et aquarelles de formats variés où Andreani, artiste engagée, redonne de la visibilité aux figures oubliées et marginalisées dans la grande histoire officielle, évoquant les guerres ou la condition des femmes au XXe siècle.

S’inspirant d’archives (lettres, films, photos…), elle ravive leur mémoire et leur rôle au travers d’œuvres qui réinventent l’histoire à partir d’un autre point de vue que celui dominant.

Jean-Claude Guillaumon, Face et Scie, 1975 – Photographie noir et blanc

Courtesy Famille Guillaumon – Reproduction photographique : Blaise Adilon

Avec Encore lui !, le musée crée la première rétrospective de Guillaumon, artiste inclassable, adepte du happening dont il s’éloigna pour se consacrer dans les années 1970 à la photo en noir et blanc, mettant en scène son propre corps pour questionner la place de l’artiste dans la société.

Une centaine de photographies et vidéos retrace un parcours pétri d’humour et d’autodérision, on le découvre bousculant les conventions dans l’espace public, dialoguant avec lui-même, se tirant le portrait sans fin, en peinture ou en famille, en studio ou les pieds dans l’eau…

Enrique Ramírez, Un hombre que camina (Un homme qui marche), 2011-2014 - Photographie du tournage de la vidéo © Adagp, Paris, 2025

Regards sensibles. Œuvres vidéos de la collection Lemaître montre des vidéos réalisées par de nombreux artistes à travers le monde qui abordent des enjeux sociaux, politiques et économiques. Dévoilant le regard sensible que les deux collectionneurs Isabelle et Jean-Conrad Lemaître posent sur le monde, elles sont scénographiées par Tasja Langenbach, spécialiste d’art vidéo, lors d’un parcours où l’émotion et la fragilité sont à contre-courant de la pratique actuelle du scrolling.

Peinture froide ; Encore lui ! ; Regards sensibles. Œuvres vidéos de la collection Lemaître – Du 6 mars au 12 juillet 2026 au macLYON