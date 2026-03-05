Culture
Giulia Andreani, Nudeltisch II (Spaghetti, bitch), 2022 Acrylique sur toile – 124 x 183 cm – Courtesy de l’artiste et de la galerie Max Hetzler Berlin, Paris, Londres, Marfa Photo : Charles Duprat © Adagp, Paris, 2025

Trois expositions inédites au macLyon

  • par Martine Pullara

    • Avec ses trois nouvelles expositions, le macLYON nous invite à (re)découvrir deux artistes, l’Italienne Giulia Andreani (40 ans) et le Lyonnais Jean-Claude Guillaumon (1943-2022) ainsi qu’une collection d’art vidéo unique édifiée entre 1984 et 2025 par Isabelle et Jean-Conrad Lemaître. 

    Peinture froide réunit une cinquantaine de peintures et aquarelles de formats variés où Andreani, artiste engagée, redonne de la visibilité aux figures oubliées et marginalisées dans la grande histoire officielle, évoquant les guerres ou la condition des femmes au XXe siècle. 

    S’inspirant d’archives (lettres, films, photos…), elle ravive leur mémoire et leur rôle au travers d’œuvres qui réinventent l’histoire à partir d’un autre point de vue que celui dominant. 

    Jean-Claude Guillaumon, Face et Scie, 1975 – Photographie noir et blanc
    Courtesy Famille Guillaumon – Reproduction photographique : Blaise Adilon

    Avec Encore lui !, le musée crée la première rétrospective de Guillaumon, artiste inclassable, adepte du happening dont il s’éloigna pour se consacrer dans les années 1970 à la photo en noir et blanc, mettant en scène son propre corps pour questionner la place de l’artiste dans la société. 

    Une centaine de photographies et vidéos retrace un parcours pétri d’humour et d’autodérision, on le découvre bousculant les conventions dans l’espace public, dialoguant avec lui-même, se tirant le portrait sans fin, en peinture ou en famille, en studio ou les pieds dans l’eau… 

    Enrique Ramírez, Un hombre que camina (Un homme qui marche), 2011-2014 - Photographie du tournage de la vidéo © Adagp, Paris, 2025

    Regards sensibles. Œuvres vidéos de la collection Lemaître montre des vidéos réalisées par de nombreux artistes à travers le monde qui abordent des enjeux sociaux, politiques et économiques. Dévoilant le regard sensible que les deux collectionneurs Isabelle et Jean-Conrad Lemaître posent sur le monde, elles sont scénographiées par Tasja Langenbach, spécialiste d’art vidéo, lors d’un parcours où l’émotion et la fragilité sont à contre-courant de la pratique actuelle du scrolling.

    Peinture froide ; Encore lui ! ; Regards sensibles. Œuvres vidéos de la collection Lemaître – Du 6 mars au 12 juillet 2026 au macLYON

    à lire également
    Exposition : Peindre l’émotion des liens familiaux

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Bouchon Chez Paul, à Lyon
    Bouchons lyonnais : ce que proposent les candidats aux municipales 12:24
    Trois expositions inédites au macLyon 11:40
    Près de Lyon : 3 individus coupables de vol à l'étalage, ils sont interpellés après un refus d'obtempérer 11:12
    vente plantes lyon villeurbanne
    Une grande vente de plantes à prix cassés se tiendra à Lyon le dernier week-end de mars 10:28
    Lyon : des nouveaux espaces ouvrent au public au parc Blandan 10:07
    d'heure en heure
    Embouteillage Pont Morand @Hugo LAUBEPIN
    Bison futé prévoit des difficultés sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes samedi 09:33
    CGT manifestation Lyon Réforme des retraites
    TCL à Lyon : la CGT alerte sur la sécurité et menace d’une grève au poste de commandement 08:50
    Sans abris hébergement d'urgence
    Sans-abrisme à Lyon : des associations ont interpellé les candidats aux municipales 08:28
    Pollution à Lyon : la qualité se dégrade avec l'arrivée des poussières du Sahara 08:10
    Chantage à la sextape : Gaël Perdriau remis en liberté après deux mois de prison 07:51
    GL Events : le géant lyonnais de l'événementiel affiche un bénéfice net en progression en 2025 07:32
    Un jeudi entre nuages et soleil à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus 07:13
    Thomas Rudigoz
    Vidéo-surveillance : "Doucet a complètement failli", accuse Thomas Rudigoz 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut