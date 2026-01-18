Sport : un week-end décevant pour les clubs lyonnais

Après une série parfaite, les Lyonnes se sont contentées d'un match nul contre le Paris FC. Les joueurs du LOU se sont, eux, inclinés en Challenge Cup.

Week-end de désillusion pour le sport lyonnais. Alors qu'elles avaient terminé 2025 en beauté avec 16 victoires et un nul toutes compétitions confondues, et surtout sept points d'avance sur le PSG, les Lyonnes ont concédé un simple match nul (0-0) face au Paris FC ce dimanche 18 janvier. Après douze succès en Première League, elles ont donc retrouvé le chemin du nul, à contre-coeur et face à une défense parisienne très (trop) bien organisée. Pas d'inquiétude, les Rhodaniennes restent toutefois en tête du classement de la Première League.

Autre déception du week-end : pour leur dernier match de Challenge Cup, les joueurs du LOU se sont inclinés face à Trévise (19-38) au Matmut Stadium. Les hommes de Karim Ghezal terminent donc leur campagne de Challenge Cup sans avoir gagné le moindre match, malgré un début de rencontre encourageant.

L'OL accueille Brest

Il reste toutefois un espoir pour apaiser les fans de sport : l'OL accueille ce dimanche soir Brest au Groupama Stadium, à partir de 20h45. Peut-être iront-ils chercher une fin plus heureuse que leurs autres collègues sportifs.