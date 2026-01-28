Actualité
Toutes les propositions des candidats aux élections Métropolitaines 2026. (Montage Photo Lyon Capitale)

Métropole de Lyon : toutes les propositions de campagne des candidats

  • par Vincent Guiraud et Nathan Chaize

    • A moins de deux mois du scrutin métropolitain, les candidats poursuivent leur campagnes et multiplient les propositions. Lyon Capitale fait le point sur les annonces formulées par les quatre principaux candidats à la présidence de la Métropole de Lyon.

    De Véronique Sarselli à Bruno Bernard en passant par Tiffany Joncour ou Florestan Groult, les candidats déclarés pour les prochaines élections métropolitaines multiplient les annonces et promesses de campagnes. Qu’il s’agisse des mobilités, l’une des premières compétences de la Métropole de Lyon, ou encore du logement, de l’écologie et des politiques sociales, les propositions commencent à être nombreuses.

    A moins de deux mois du scrutin, la rédaction de Lyon Capitale vous permet d'y voir plus clair et de comparer les programmes grâce à l'infographie ci-dessous. Un visuel dans lequel les propositions sont classées par thème et qui sera mise à jour au fur et à mesure des différentes annonces.

    A noter qu'un article similaire est déjà en ligne en ce qui concerne l'élection municipale à Lyon :

