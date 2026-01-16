Culture
Jean Rondeau © Mathias Benguigui

Musique classique : le clavecin en Rondeau’vision

  • par Guillaume Médioni

    • Jean Rondeau est certainement l’un des plus illustres représentants parmi la nouvelle génération d’interprètes français. 

    Tempérament fougueux, présentation décontractée (voire look de “rockeur” parfois), le claveciniste couronné en 2015 “Révélation soliste instrumental de l’année” aux Victoires de la musique classique impose son style… et un caractère (musical) bien trempé. À l’occasion des quatre cents ans de la naissance de Louis Couperin, Rondeau se plonge aujourd’hui dans l’intégrale du compositeur, célèbre notamment pour ses “préludes non mesurés” – un exercice qui paraît taillé pour lui, un certain nombre de paramètres étant laissés à la discrétion de l’interprète.

    Au cours de ce récital à la chapelle de la Trinité baptisé L’Art de toucher le clavecin – du nom de l’ouvrage de son neveu François Couperin, également au programme –, Rondeau nous gratifiera de quelques pièces de Philippe Rameau ou Pancrace Royer.

    L’Art de toucher le clavecin – Mardi 20 janvier à 20 h à la chapelle de la Trinité

    Faire défiler vers le haut