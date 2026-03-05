Actualité
campus des berges du Rhône université Lyon 2
Le campus des berges du Rhône de l’université Lyon 2. (@Université Lumière Lyon 2)

À Lyon 2, un programme mêle cinéma et handicap pour former les pros de demain

  • par La rédaction

    • L’Université Lumière Lyon 2 présentera le 11 mars les 13 courts-métrages du programme "Ça tourne hors champ", réalisés en 84 heures avec des acteurs en situation de handicap.

    Né à Lyon 2, ce dispositif pédagogique et artistique vise à sensibiliser les étudiantes et étudiants en cinéma et audiovisuel à l’inclusion dans les équipes de tournage et à leur offrir une expérience professionnalisante.

    Associé à deux écoles partenaires aux Pays-Bas et en Belgique ainsi qu’à la Fondation Wild Lam, le programme prend une dimension européenne et entend changer le regard sur le handicap, tout en valorisant le talent de comédiens souvent écartés des plateaux.

    Après la projection-débat du 11 mars sur le campus Berges du Rhône, les participants travailleront avec l’association Ciné Sens à rendre les films accessibles, via sous-titrage SME et audiodescription pour les publics sourds, malentendants ou malvoyants.

