Le compte de Coeur lyonnais a publié un message virulent à l'endroit de Georges Képénékian, relayé par Jean-Michel Aulas. Il a été rapidement supprimé mais n'a pas tardé à faire réagir.

Une violente attaque, finalement pas tout à fait assumée. Jeudi 5 mars, le compte X officiel du mouvement de Jean-Michel Aulas, Coeur lyonnais a ciblé le candidat Georges Képénékian avant de faire machine arrière. Dans un "tweet" repartagé très rapidement par le compte officiel de l'ex-président de l'OL, Coeur lyonnais s'en prend à l'ex-chirurgien qui "n'a jamais créé d'entreprise ni d'emplois et qui n'a été maire que le temps d'un intérim". Et d'ajouter : "Mentir est un bien vilain défaut."

Une publication faisant suite à des propos tenus par Georges Képénékian dans une interview accordé à Lyon People. Il y indique avoir questionné Jean-Michel Aulas sur la construction du budget de la Ville de Lyon, dont ce dernier n'avait, selon lui, aucune idée. "C'est faux", répond Coeur lyonnais.

"En tant que médecin, (Georges Képénékian) a sauvé des vies et ça n'a pas de prix"

Très vite, le message a été supprimé. Le maire sortant de Lyon, candidat aux élections municipales, Grégory Doucet a néanmoins réagi : "Georges Képénékian n'a, à ma connaissance, pas créé d'entreprise. En tant que médecin, il a sauvé des vies et ça n'a pas de prix. J'apporte mon soutien à monsieur Képénékian, cible de ce mépris." Le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard a lui aussi dénoncé "un concours d'humiliations". "Georges Képénékian a été maire de Lyon, adjoint à la culture pendant de nombreuses années et chirurgien urologue toute sa vie. S'en prendre ainsi à son parcours relève du mépris", a réagi le candidat à un second mandat.

Le message, "retweeté" par Jean-Michel Aulas

Contacté, l'entourage de Georges Képénékian n'a pour l'heure pas donné suite à notre sollicitation. L'épisode fait écho à un tweet publié le 13 décembre par la candidate LR-Grand Coeur lyonnais à la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli qui avait jugé qu'ouvrir le métro de 2 h à 5 h (une proposition de Bruno Bernard) serait "très utile pour une poignée de teufeurs sortant du Macumba bien imbibé". Elle avait ensuite supprimé la publication.

Une campagne tendue

Dans un campagne particulièrement médiatisée, mais dont l'ancien président de l'OL a disparu depuis son débat jugé manqué sur BFM TV, les invectives sont nombreuses et semblent s'intensifier à une semaine du premier tour. Après les attaques du maire de Lyon face à la stratégie d'évitement du favori des sondages ces derniers jours, le camp Aulas a publié une série de visuels, sous forme de tract, pour faire le "vrai bilan de Grégory Doucet et de Bruno Bernard".

"Les aménagements écolos ont créé des couloirs mixtes dangereux, voire mortels, comme celui qui a causé l'accident mortel de jeunes en trottinette en 2022" poursuit même le camp Aulas, faisant référence à la mort d'Iris et Warren, tués dans un accident de la route en août 2022 alors qu'ils circulaient sur la voie de bus du quai Maréchal-Joffre à Lyon. Une accusation à peine masquée, qui a fait réagir l'entourage du maire de Lyon. "Sous-entendre que Grégory Doucet est responsable de la mort d'adolescents victimes d’un accident de la route est particulièrement choquant" dénonce-t-on dans l'entourage de l'édile candidat à sa propre succession. "Ce n'est pas digne d'un prétendant à la fonction de maire".

Lire aussi : "Décroissance sectaire", "aménagement mortels" : le camp Aulas pilonne le bilan écologiste