Actualité
Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
© Manon Millet

Un lundi sous la grisaille à Lyon, jusqu'à 7 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est un début de semaine particulièrement gris qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce lundi 19 janvier 2026.

    Pour ce premier jour de la semaine, le soleil devrait se faire très discret à Lyon. Si le temps devrait rester sec, la journée s'annonce grise avec des brouillards et nuages bas qui pourraient avoir du mal à se dissiper au cours de la journée.

    Côté températures il fait 3 degrés ce lundi matin et le mercure atteindra les 7 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs de saison après une semaine dernière particulièrement douce.

    à lire également
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:37
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un lundi sous la grisaille à Lyon, jusqu'à 7 degrés attendus 07:12
    Blandine Priour-Even, chargée de communication à la Bibliothèque municipale de Lyon, est l'invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Nuits de la lecture à Lyon : "rendre les bibliothèques accessibles à tout le monde" 07:00
    Sport : un week-end décevant pour les clubs lyonnais 18/01/26
    Saint-Priest : un accident de la route fait un blessé grave 18/01/26
    d'heure en heure
    On y était : la 45e Traversée du Rhône à la nage avec palmes 18/01/26
    Lyon : une poutre fissurée menace un immeuble de s'effondrer à la Croix-Rousse 18/01/26
    Mahdieh Esfandiari
    Mahdieh Esfandiari : le tribunal correctionnel de Paris rendra son jugement le 26 février 18/01/26
    Ain : les visites de Rachida Dati et Michel Fournier annulées 18/01/26
    Caluire : une femme décède dans l'incendie de son appartement 18/01/26
    "Les Vagues" au théâtre Théo-Argence 18/01/26
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Encore 5 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 18/01/26
    "Le Visage de la nuit" de Cécile Coulon : un roman monstre  18/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut