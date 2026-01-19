Un lundi sous la grisaille à Lyon, jusqu'à 7 degrés attendus

C'est un début de semaine particulièrement gris qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce lundi 19 janvier 2026.

Pour ce premier jour de la semaine, le soleil devrait se faire très discret à Lyon. Si le temps devrait rester sec, la journée s'annonce grise avec des brouillards et nuages bas qui pourraient avoir du mal à se dissiper au cours de la journée.

Côté températures il fait 3 degrés ce lundi matin et le mercure atteindra les 7 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs de saison après une semaine dernière particulièrement douce.