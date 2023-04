Philippe Layec est le président de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) de la région lyonnaise. Il était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale pour parler du secteur du logement neuf.

Philippe Layec débute en donnant le poul de son secteur en ce deuxième trimestre 2023 : "Le secteur du logement neuf dans la région lyonnaise se trouve dans une conjoncture économique qui, globalement, n'est pas si défavorable que ça. Le secteur immobilier souffre, tant dans l'agglomération lyonnaise qu'en France, voire même au niveau international. On a une baisse de la production de logements qui est continue depuis 5 ans. C'est donc une vraie difficulté parce que nous n'arrivons plus - nous, l'ensemble des promoteurs et les bailleurs sociaux - à satisfaire la demande, quel que soit le type de logement. Cela va de l'acquéreur particulier, au du locataire du parc social, du locataire privé... donc une vraie difficulté pour laquelle il faut que que l'on travaille tous ensemble afin de relever ce gros défi."

Une conjoncture toujours difficile

Il donne ensuite les raisons générales de ces difficultés : "Les causes sont variées. Il y a eu depuis 5 ans à la fois la grande révision du PLU (Plan local d'urbanisme), puis la crise sanitaire, puis la guerre en Ukraine. Tout cela entraîne une hausse des prix de revient conséquente, avec la hausse du prix des matériaux. La hausse des taux, c'est peut-être bien pour combattre l'inflation, mais c'est plus compliqué pour les pour nos acquéreurs avec des taux d'emprunt importants. C'est compliqué pour nous même aussi. Tout cela s'additionne à un phénomène récurrent : depuis une dizaine d'années nous avons des difficultés à obtenir des autorisations de construire. Tout ensemble fait un cocktail extrêmement plus complexe."

Les solutions de la FPI

Le président de la FPI Lyon poursuit sur les solutions proposées face à cette conjoncture : "Il faut absolument qu'on apporte des solutions. C'est ce que nous faisons tant au niveau local que national. Dans la région lyonnaise, nous rencontrons tous les trois mois le vice-président Renault Payre, de la Métropole de Lyon, pour essayer de sortir quelques opérations qui sont en difficulté de permis. On a plusieurs rendez-vous avec des élus. C'est aussi des démarches nationales qui consistent à aider les maires. C'est vrai que je suis souvent un peu critique avec les maires, on me le reproche parfois, parce que ce sont les maires qui signent les permis. Il faut aussi les aider. Une solution intéressante que propose la FPI c'est de partager la TVA immobilière, au-delà d'un certain seuil, entre l'État et la collectivité pour redonner au maire un intérêt à construire que certains, je pense, ont perdu aujourd'hui."

L'occasion de rappeler quelques mesures que propose la FPI, sur le long terme :

"-Flécher une partie de la TVA immobilière, au-delà d’un certain seuil de logements produits, vers la Commune, pour inciter les Maires à construire, cette ressource complémentaire leur permettant de financer des équipements publics

-Inverser le régime fiscal des plus-values foncières pour inciter les propriétaires à vendre plus vite

-Mise en place, en alternative au Pinel, d’un statut de bailleur professionnel privé avec amortissement et déficit foncier"

Puis en urgence :

"-Renforcer le PTZ (prêt à taux zéro) pour le logement neuf, afin de baisser le taux d’intérêt moyen d’une acquisition

-Rétablir la déduction des intérêts d’emprunt pour les primo-accédants d’un logement neuf"

Plus de détails dans la vidéo sur l'artificialisation des sols, et la surélévation des constructions afin de limiter l'étalement urbain...

