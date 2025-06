"Re Lyon Nous", l'événement sportif et culturel revient ce dimanche pour sa 10e édition

L’événement sportif et ludique "Re Lyon Nous" est de retour ce dimanche pour une 10e édition. Les premiers départs ont débuté à 8 heures.

La 10e édition de l’événement "Re Lyon Nous" c’est ce dimanche 15 juin à Lyon. Organisé par la Ville de Lyon, le fameux jeu de piste est ouvert à tous dès l'âge de 6 ans et offre, à travers différents parcours, l'occasion de découvrir des lieux inédits et la richesse du patrimoine lyonnais. Le top départ a été donné à 8 heures.

Au programme de cet anniversaire : des épreuves sportives décalées et de précision, des défis de coopération et des parcours de franchissement. Les activités sportives les plus marquantes des éditions précédentes font également leur grand retour et une nouvelle énigme sert de fil rouge tout au long du parcours.

Deux nouveaux parcours

Deux nouveaux parcours sont par ailleurs proposés : un "parcours découverte" de 5 km, accessible aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu'un "parcours aventure" de 10 km, pour un défi un peu plus soutenu. Cette année, le 9e arrondissement de Lyon est mis à l'honneur.

Pour rappel, les équipes doivent être constituées de 2 à 4 personnes, avec la présence obligatoire d'un adulte. Les départs s'effectuent par vagues (toutes les 15 à 20 minutes) et se poursuivront toute la journée.