Lyon : une manifestation pour la paix à vélo et nu organisée ce dimanche 

La 4e édition du World Naked Bike Ride est organisée ce dimanche à 15h30 depuis L’Insa la Doua. Une manifestation écocitoyenne pour demander la paix dans le monde et symboliser la fragilité du corps humain.

Le rassemblement exprime "fragilité, pacifisme, simplicité et sobriété, devise républicaine de Liberté - Égalité - Fraternité, émancipation, reconnexion avec la nature et à notre vraie nature." Pour la 4e édition du World Naked Bike Ride, le Mouvement Naturiste donne rendez-vous aux Lyonnais à 15h30 devant la piscine universitaire à l’insa la Doua, près de Lyon.

Paix et enjeux climatiques

"Aujourd'hui face au risque d'une 3e guerre mondiale qui pourrait se déclencher à partir du génocide palestinien ou du conflit ukrainien, la raison d'être de notre nudité est aussi d'afficher notre refus de la guerre et de toutes ses horreurs", écrit le mouvement naturiste dans un communiqué. Et d’ajouter : "Le temps est venu de s'engager, non pas pour la guerre, mais pour la paix et la modification radicale de nos façons de vivre, pour anticiper les catastrophes annoncées et nous y préparer. La planification écologique, les coopérations internationales dans tous les domaines. Les ONG qui ne cessent d'alerter doivent être entendues !"

Des séances de body-painting sont également prévues avant le début du parcours. Ce dernier s’étendra sur 13 kilomètres avant un pique-nique fraternel à l’arrivée en présence de différentes associations. La nudité n’est pas obligatoire pour participer à la mobilisation.