Pollution de l’air : la situation reste dégradée ce dimanche à Lyon 

Avec le retour de la pluie, la qualité de l’air reste dégradée ce dimanche 15 juin à Lyon. La concentration en particules fines sera plus importante dans la journée.

L’instabilité du temps et le retour de la pluie permettent à la qualité de l’air de rester dégradée à Lyon ce dimanche 15 juin, voire moyenne en région. "La perturbation météorologique devrait être suffisamment installée pour garantir le maintien d’une qualité de l’air moyenne à dégradée", précise le site Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

La concentration en particules fines sera plus importante au cours de la journée avec notamment un pic entre 13 heures et 15 heures, puis à 20 heures. La pollution à l’ozone sera également forte entre 13 heures et 17 heures, puis de 20 heures et 21 heures.