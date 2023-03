Policiers agressés à la Guillotière : le principal suspect écroué avant son procès

Recherché depuis le mois de juillet 2022 à la suite de l’agression de trois policiers à la Guillotière, un jeune de 19 ans a été interpellé la semaine dernière. Il a été écroué en attendant son procès en avril.

Le 20 juillet 2022, en voulant interpeller un voleur de collier dans le quartier de la Guillotière, trois policiers en civil avaient été violemment pris à partie par une foule hostile devant le Casino de la place Gabriel-Péri. Sur la scène filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, on pouvait voir les agents recevoir des coups et des projectiles, pendant que la foule se démenait pour permettre au voleur de prendre la fuite.

Dans l’échauffourée, deux des fonctionnaires de police avaient été blessés et le suspect du vol avait pris la poudre d’escampette. Âgé de 19 ans, cet Algérien en situation irrégulière a été retrouvé et interpellé jeudi dernier en flagrant délit de vol à Vénissieux.

Procès le 13 avril

Présenté lundi devant le tribunal judiciaire de Lyon dans le cadre des comparutions immédiates, il sera jugé le 13 avril "vol avec violence en récidive", selon l'AFP. Dans l’attente de son procès, il a été écroué. À la barre du tribunal, il a expliqué qu’il n’avait "rien à voir" avec cette affaire, précisent l'agence de presse.

Dans ce dossier, trois personnes avaient déjà été interpellées et mises en examen.

