OL : John Textor fait les comptes, le club doit 34m€ à Botafogo

Sept mois après sa démission de ses fonctions de direction à l'Olympique Lyonnais en juin dernier, John Textor affirme que le club doit 34 millions d'euros au club brésilien dont il est propriétaire.

À Lyon, les rebondissements autour de l'ancien président de l'Olympique Lyonnais continuent. Après sa démission avec fracas en juin dernier, John Textor affirme désormais que le club doit 34 millions d'euros à Botafogo, le club brésilien de Rio de Janeiro dont il est propriétaire.

Dans une interview accordée au média brésilien Globo, l'homme d'affaires américain a réglé ses comptes. "En tant qu'ancien président de Lyon responsable de ces liens, je peux affirmer catégoriquement que je comprends que les finances françaises sont fausses, a-t-il déclaré. (...) Plus de 140 millions d'euros ont été transférés du Brésil vers la France. Les transferts de fonds de la France vers Botafogo s'élevaient à moins de 40 millions d'euros. Nous avions des créances à verser à la France si nous vendions des joueurs dont les droits appartenaient à la France. Le club français doit 34 millions d'euros à notre club brésilien. Ce sont les faits."

"Tout le monde avait averti le club français de la publication de faux états financiers, mais il n'a rien fait pour les corriger. Nous l'avons prouvé en interne. Tous ces liens sont connus du conseil d'administration et des commissaires aux comptes d'Eagle Group (le nouveau nom d'OL Group, ndlr). Cette situation reste à élucider", a-t-il continué.

"Nous avons mené Lyon à la tête de la Ligue Europa"

Dans l'interview, John Textor se défend également d'avoir récupéré l'OL dans un mauvais état, "fortement endetté", une dette qu'il a prise en charge et remboursée. "Nous fonctionnons dans une structure multiclubs et partageons nos ressources. Botafogo a parfois aidé la France, et inversement. Michele Kang a pris les rênes du club français et a rompu ce modèle."

"Nous avons repris Lyon alors qu'ils étaient en difficulté et les avons menés en tête de la Ligue Europa. Lyon doit une somme importante à Botafogo. Nous recouvrerons cette dette. Mais cette situation a engendré une dette considérable", a-t-il conclu.