Football
John Textor, président et propriétaire de l’Olympique Lyonnais. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL : John Textor fait les comptes, le club doit 34m€ à Botafogo

  • par Louise Ginies

    • Sept mois après sa démission de ses fonctions de direction à l'Olympique Lyonnais en juin dernier, John Textor affirme que le club doit 34 millions d'euros au club brésilien dont il est propriétaire.

    À Lyon, les rebondissements autour de l'ancien président de l'Olympique Lyonnais continuent. Après sa démission avec fracas en juin dernier, John Textor affirme désormais que le club doit 34 millions d'euros à Botafogo, le club brésilien de Rio de Janeiro dont il est propriétaire.

    Lire aussi : Rachat de l'OL : revers en justice pour John Textor contre un fonds américain

    Dans une interview accordée au média brésilien Globo, l'homme d'affaires américain a réglé ses comptes. "En tant qu'ancien président de Lyon responsable de ces liens, je peux affirmer catégoriquement que je comprends que les finances françaises sont fausses, a-t-il déclaré. (...) Plus de 140 millions d'euros ont été transférés du Brésil vers la France. Les transferts de fonds de la France vers Botafogo s'élevaient à moins de 40 millions d'euros. Nous avions des créances à verser à la France si nous vendions des joueurs dont les droits appartenaient à la France. Le club français doit 34 millions d'euros à notre club brésilien. Ce sont les faits."

    "Tout le monde avait averti le club français de la publication de faux états financiers, mais il n'a rien fait pour les corriger. Nous l'avons prouvé en interne. Tous ces liens sont connus du conseil d'administration et des commissaires aux comptes d'Eagle Group (le nouveau nom d'OL Group, ndlr). Cette situation reste à élucider", a-t-il continué.

    "Nous avons mené Lyon à la tête de la Ligue Europa"

    Dans l'interview, John Textor se défend également d'avoir récupéré l'OL dans un mauvais état, "fortement endetté", une dette qu'il a prise en charge et remboursée. "Nous fonctionnons dans une structure multiclubs et partageons nos ressources. Botafogo a parfois aidé la France, et inversement. Michele Kang a pris les rênes du club français et a rompu ce modèle."

    "Nous avons repris Lyon alors qu'ils étaient en difficulté et les avons menés en tête de la Ligue Europa. Lyon doit une somme importante à Botafogo. Nous recouvrerons cette dette. Mais cette situation a engendré une dette considérable", a-t-il conclu.

    à lire également
    L'OL enchaine à Berne et rejoint les huitièmes de Ligue Europa

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Vénissieux : L214 interpelle Carrefour sur les conditions d'élevage de lapins 14:42
    OL : John Textor fait les comptes, le club doit 34m€ à Botafogo 13:58
    Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard dévoile ses têtes de liste 13:04
    Spectacle en famille : Le Petit Prince 2.0 12:07
    Vaulx-en-Velin : une femme décède en chutant du 3e étage 11:26
    d'heure en heure
    pollution météo lyon
    Qualité de l'air : elle sera dégradée à Lyon dimanche 10:35
    Neige, verglas, avalanches : cinq départements de la région en vigilance 09:46
    Pluie
    Une météo humide et des pluies faibles ce dimanche à Lyon 09:04
    Près de Lyon : le maire porte plainte après des tags nazis sur une de ses affiches de campagne 24/01/26
    Près de Lyon : une discothèque fermée après un contrôle surprise 24/01/26
    Alexandre Humbert Dupalais
    Municipales 2026 : Alexandre Dupalais (RN) veut rouvrir certaines rues aux voitures 24/01/26
    police Lyon
    Saint-Fons : des tirs d'arme à feu visent une habitation 24/01/26
    Le chef lyonnais Fabrice Bonnot candidat aux élections municipales
    "Il faut agir" : la tribune de Fabrice Bonnot pour sauver les commerces à Lyon, Aulas lui répond 24/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut