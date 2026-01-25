Politique
Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et candidat à sa réélection. (@NC)

Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard dévoile ses têtes de liste

  • par Louise Ginies

    • Le Progrès a révélé en exclusivité ce dimanche les noms des 14 candidats qui défendront les listes d'union de la gauche et des écologistes pour les métropolitaines aux côtés de Bruno Bernard.

    Après LFI qui a annoncé ce vendredi 23 janvier son candidat pour les métropolitaines, le président sortant de la Métropole, Bruno Bernard, a dévoilé ses têtes de listes pour les 14 circonscriptions métropolitaines, en exclusivité à nos confrères du Progrès.

    Lire aussi : Lyon : s'il est réélu, Bruno Bernard nommera un vice-président en charge de la gestion des travaux

    Une équipe "fortement renouvelée" parmi lesquels on retrouve plusieurs de ses vice-présidents actuels, dont Luci Vacher à l'enfance, Jean-Charles Kohlaas aux transports, Hélène Geoffroy à l'égalité des territoires, Hélène Duvivier au tourisme et Michèle Picard à l'égalité femmes/hommes.

    Les têtes de liste "Avançons ensemble" pour les métropolitaines 2026 :

    Lyon Ouest (Lyon 5e et 9e) : François Journy
    Lyon Centre (Lyon 1er, 2e et 4e) : Kheira Boukralfa
    Lyon Sud (Lyon 7e) : Lucie Vacher
    Lyon Sud-Est (Lyon 8e) : Marie-Charlotte Guérin
    Lyon Est (Lyon 3e, à l'est de la ligne de chemin de fer) : Benjamin Badouard
    Lyon Nord (Lyon 3e, à l'ouest de la ligne de chemin de fer, et 6e) : Sandrine Runel
    Villeurbanne : Bruno Bernard
    Rhône Amont (Décines-Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx-en-Velin) Hélène Geoffroy
    Porte des Alpes (Bron, Chassieu, Mions, Saint-Priest) Manon Doyelle
    Portes du Sud (Corbas, Feyzin, St-Fons, Solaize, Vénissieux) : Michèle Picard
    Lônes et Coteaux (Charly, Givors, Grigny-sur-Rhône, Irigny, La Mulatière, Oullins-Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, Vernaison) : Jean-Charles Kohlhaas
    Ouest (Charbonnières-les-Bains, Craponne, Francheville, Marcy-l’Étoile, Saint-Genis-les-Ollières, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune) : Hélène Duvivier
    Val de Saône (Dardilly, Écully, Limonest, Lissieu, La Tour-de-Salvagny, Champagne-au-Mont-d’Or et les communes du val de Saône) : Jérémy Camus
    Plateau Nord  (Caluire, Rillieux-la-Pape, Sathonay) Fabrice Matteucci

    réseaux sociaux
