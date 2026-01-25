Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard dévoile ses têtes de liste

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et candidat à sa réélection. (@NC)

Le Progrès a révélé en exclusivité ce dimanche les noms des 14 candidats qui défendront les listes d'union de la gauche et des écologistes pour les métropolitaines aux côtés de Bruno Bernard.

Après LFI qui a annoncé ce vendredi 23 janvier son candidat pour les métropolitaines, le président sortant de la Métropole, Bruno Bernard, a dévoilé ses têtes de listes pour les 14 circonscriptions métropolitaines, en exclusivité à nos confrères du Progrès.

Une équipe "fortement renouvelée" parmi lesquels on retrouve plusieurs de ses vice-présidents actuels, dont Luci Vacher à l'enfance, Jean-Charles Kohlaas aux transports, Hélène Geoffroy à l'égalité des territoires, Hélène Duvivier au tourisme et Michèle Picard à l'égalité femmes/hommes.

Les têtes de liste "Avançons ensemble" pour les métropolitaines 2026 :

Lyon Ouest (Lyon 5e et 9e) : François Journy

Lyon Centre (Lyon 1er, 2e et 4e) : Kheira Boukralfa

Lyon Sud (Lyon 7e) : Lucie Vacher

Lyon Sud-Est (Lyon 8e) : Marie-Charlotte Guérin

Lyon Est (Lyon 3e, à l'est de la ligne de chemin de fer) : Benjamin Badouard

Lyon Nord (Lyon 3e, à l'ouest de la ligne de chemin de fer, et 6e) : Sandrine Runel

Villeurbanne : Bruno Bernard

Rhône Amont (Décines-Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx-en-Velin) : Hélène Geoffroy

Porte des Alpes (Bron, Chassieu, Mions, Saint-Priest) : Manon Doyelle

Portes du Sud (Corbas, Feyzin, St-Fons, Solaize, Vénissieux) : Michèle Picard

Lônes et Coteaux (Charly, Givors, Grigny-sur-Rhône, Irigny, La Mulatière, Oullins-Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, Vernaison) : Jean-Charles Kohlhaas

Ouest (Charbonnières-les-Bains, Craponne, Francheville, Marcy-l’Étoile, Saint-Genis-les-Ollières, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune) : Hélène Duvivier

Val de Saône (Dardilly, Écully, Limonest, Lissieu, La Tour-de-Salvagny, Champagne-au-Mont-d’Or et les communes du val de Saône) : Jérémy Camus

Plateau Nord (Caluire, Rillieux-la-Pape, Sathonay) : Fabrice Matteucci