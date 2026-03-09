L'OL sauve un point face au PFC mais est éjecté du podium

La joie des joueurs de l’Olympique Lyonnais après leur victoire 1-0 face à Marseille au Groupama Stadium le 1er septembre 2025 en Ligue 1. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Un but de Corentin Tolisso inscrit sur penalty au bout du temps additionnel a permis à Lyon d'arracher un résultat nul miraculeux face au Paris FC (1-1), dimanche en match de clôture de la 25e journée de Ligue 1.

Les Lyonnais font du surplace. Ce dimanche, en clôture de la 25e journée de Ligue 1, les hommes de Paulo Fonseca ont arraché un match nul au bout du temps additionnel grâce à un penalty de Corentin Tolisso face au Paris FC (1-1). Déjà battus par Strasbourg (3-1) et Marseille (3-2), l'OL n'avance plus guère et a en outre été éliminé en coupe de France par Lens, jeudi (2-2, 5-4 t.a.b.).

Les Lyonnais sont maintenant 4e, devancés à la différence de buts par l'OM, vainqueur samedi de Toulouse (1-0) et ne compte que trois unités d'avance sur Rennes (5e) victorieux à Nice (4-0). Ce nul donne aux Parisiens un matelas de sécurité qui les éloigne de la zone de relégation. L'équipe, désormais coachée par Antoine Kombouaré, reste 13e et compte désormais huit points d'avance sur Auxerre, 16e et barragiste.

Le but parisien a été inscrit par Marshall Munetsi qui a repris victorieusement un tir de Rudy Matondo repoussé par le gardien Dominik Greif (64). Tolisso a égalisé en transformant un penalty accordé pour une faute de main d'Alimami Gory sur un centre délivré par le jeune Adil Hamdani (90+6). Les deux buts ont été validés après intervention de la vidéo.

L'ouverture du score par le Paris FC est intervenue alors que Roman Yaremchuk et Corentin Tolisso venaient de faire leur entrée sur le terrain aux places de Nicolas Tagliafico et Khalis Merah (58). Elle a été suivie dans la foulée du but de Munetsi de celles d'Endrick et de Noah Nartey, en remplacement d'Adam Karabec et Tanner Tessmann (65).

Pari manqué pour Fonseca

Car l'entraîneur Paulo Fonseca a tenté un coup de poker pour gérer au mieux l'effectif qui lui reste à disposition alors qu'il déplore plusieurs indisponibilités sur blessures, notamment en attaque. Pour affronter Paris FC, Afonso Moreira et Pavel Sulc faisaient défaut alors qu'Ainsley Maitland-Niles, en défense, s'est ajouté à la liste des absents, touché aux adducteurs contre Lens. Derrière, Ruben Kluivert était lui aussi forfait.

Du coup, les options se raréfient aussi bien pour former un onze de départ mais aussi pour les remplacements. Fonseca avait ainsi choisi de mettre Yaremchuk, Tolisso, Endrick et Nartey sur le banc en attendant l'heure de jeu pour les faire entrer, avec l'espoir de faire basculer la rencontre mais aussi de ménager ces cadres en vue du déplacement à Vigo pour affronter le Celta, jeudi en 8e de finale aller de la Ligue Europa.

Cela n'a pas fonctionné. Ni dans la première heure de jeu, ni après malgré l'égalisation. L'OL est resté assez inoffensif malgré un tir lointain de Tessmann (17), deux alertes d'Abner (55, 57) alors que Moustapha Mbow a opéré un sauvetage devant Rémi Himbert sur un centre de Tolisso (61).

Adama Camara a aussi manqué de marquer contre son camp à la réception d'un centre délivré de l'aile droite (71). De son côté, Paris FC a plutôt bien négocié son match et aurait pu mériter de gagner. Les hommes de Kombouaré ont été les plus dangereux.

Jean-Philippe Krasso a manqué le cadre malgré une bonne position (48) avant que Moses Simon ne pousse Greif à la parade (53) tout comme Munetsi (90). Un contre de Jonathan Ikoné aurait pu aussi être mieux négocié (54).